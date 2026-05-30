Oleiros suma 80 plazas a la zona azul de la ORA, que se empieza a cobrar este lunes

Oleiros reactiva este lunes, 1 de junio, el pago por estacionar en las zonas azueles del municipio. Este año, como novedad, se incorporan las 80 plazas de aparcamiento en el entorno de Dexo-Serantes, inaugurado a finales del pasado año, y donde el Concello ya ha advertido que será inflexible con la "actitud antisocial" de los propietarios de los vehículos que estacionen fuera de las zonas habilitadas para ello.

Las áreas de Oleiros con estacionamiento regulado se encuentran cerca de las principales playas del municipio. Así, las personas que se desplacen en coche hasta Santa Cristina, Bastiagueiro, Santa Cruz, Naval, Mera o Canabal tendrán que prepararse para rascarse el bolsillo si quieren estacionar en las proximidades de estos arenales. No obstante, los parquímetros están configurados para permitir el pago mediante móvil o tarjeta y también es posible emplear la aplicación easypark (la misma que se utiliza en la zona azul de A Coruña).

El alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, marcaba distancias con A Coruña en cuestión de tarifas. "O que se paga en Oleiros non ten nada que ver co que se paga na Coruña, que se vas todos os días tes que deixar o sueldo do mes", afirmaba el regidor. La tarifa en la zona azul oleirense es de 0,70 euros por hora, con un máximo de 5,50 euros para el día completo. También hay tramos intermedios de 1,5 euros (2 horas); 2,5 euros (3 horas) y 3,5 euros para estacionar 4 horas. Al identificar el vehículo con la matrícula, no es necesario dejar el ticket en un lugar visible. Este sistema agiliza también la anulación de la denuncia en caso de sanción.

Un usuario consulta las tarifas del aparcamiento regulado en Oleiros, que entran en vigor este 1 de junio. / Gus de la Paz

La zona ORA estará operativa desde el lunes hasta el 15 de septiembre, de lunes a domingo. Se empezará a cobrar a partir de las 12.00 horas y hasta las 20.00 horas. "Queremos que a xente que linda con esas zonas poida ir e vir do traballo", explicaba este jueves García Seoane a los micrófonos de la emisora local.

Como destacan desde el Concello, la ORA permite reducir el uso del vehículo privado y agilizar el aparcamiento en zonas de gran intensidad de uso, "especialmente los fines de semana o en horario de tarde con buen tiempo". También justifican que la escasez de suelo disponible y el aumento del parque automovilístico durante los meses de verano obligan a hacer una distribución racional y equitativa de los estacionamientos entre todas las personas usuarias. Y avisan "a partir do luns chegarán as multas a quen non pague".