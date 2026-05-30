Oleiros se prepara para la temporada de playas con los últimos contratos

El Concello de Oleiros calienta motores para una época como la estival en la que los visitantes a sus playas se cuentan por centenares. A las puertas del inicio de la temporada, el Gobierno municipal trabaja contrarreloj para tener todo listo y que los bañistas puedan disfrutar de los arenales en las mejores condiciones de seguridad.

Esta misma semana, representantes municipales recogían en Valencia un premio por los casi 40 años de reconocimiento de la playa de Bastiagueiro con la Bandera Azul. Es uno de los cinco arenales, junto con los de Santa Cristina, Naval, Mera y Espiñeiro que ostentan esta distinción, no así la de Santa Cruz, cuyas aguas han sido declaradas por la Xunta un año más como no aptas para el baño.

Uno de los requisitos para contar con la Bandera Azul es disponer de un servicio de socorrismo e instalaciones para albergar a estos profesionales. El Concello sacó a licitación el alquiler de casetas para las playas de Mera, Espiñeiro y Naval que finalmente quedó desierto, al no postularse ninguna empresa. No obstante, el alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, restó importancia a esta circunstancia durante el último pleno municipal, en el que avanzó que se emplearían tres viejas casetas que el Concello tiene en propiedad para dar este servicio.

Urinarios portátiles

En los últimos días el Concello ha sacado a licitación por 69.000 euros un nuevo contrato, esta vez para el suministro y limpieza de inodoros químicos en playas y zonas públicas del municipio. El contrato, al que se pueden presentar las empresas interesadas hasta el próximo 5 de junio, establece la necesidad de 31 urinarios, 21 de ellos para personas con diversidad funcional. 15 de ellos serían exclusivamente para la temporada de playas, entre el 15 de junio y el 15 de septiembre, y tendrían como destino los arenales antes mencionados, así como el de Penatouro y el Aula do Mar de Mera.

En los pliegos también se establece que seis de ellos permanecerán en las playas de Santa Cristina, Bastiagueiro y en la pasarela de Santa Cruz durante todo el año. En estas mismas condiciones se prevé dotar de estas infraestructuras a la pista de skate, el paseo de Agramar, el departamento de Obras y Servicios, la pista de patinaje o el Aula do Mar de Mera. Junto a ellos, el contrato reserva 6 inodoros químicos para que el Concello disponga de ellos durante todo el año en eventos y festejos, aunque las necesidades de cada uno de ellos vienen especificadas en el propio pliego.

Además del suministro, la nueva licitación municipal fija obligaciones de limpieza de estas instalaciones, que será de dos veces al día durante la temporada estival y una vez al día el resto de meses del año.