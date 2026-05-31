De ballenas a ostras, la biodiversidad perdida en la ría de O Burgo

La ría de O Burgo está llena de historias, biodiversidad, pero también cambios. La asociación Adega descubrió en una ruta intermareal desde la playa de Santa Cristina a Ponte Pasaxe todas las joyas que se esconden en los bancos marisqueros y las amenazas a las que se exponen.

"Neste tipo de actividades o que facemos é transmitirlle á xente os valores que hai na naturaleza, dunha forma próxima cercana na que calquera poida intervir", explica uno de los guías, el biólogo de Adega Xandro García. Junto con Teresa Ramiro, mariscadora, fue el encargado de explicar a una docena de personas por el ecosistema de la ría, arrancando en las dunas de Santa Cristina, en Oleiros. "Este é un dos ecosistemas máis fráxiles", explicó García al inicio de la ruta, a la vez que señala plantas en peligro de extinción. "Estamos un entorno moi humanizado e sen embargo atopamos xoias biolóxicas", señaló el biólogo.

Una docena de personas escuchan a los guías en las dunas de Santa Cristina / Gus de la Paz

Ramiro, por su parte, recordó algunos de los episodios más conocidos de esa parte del ría como las bateas de mejillón de los años 50 y 60, que fueron desapareciendo, o cuando se cazaban ballenas cerca de Santa Cristina. "Os baleeiros acorralábanas aquí e matábanas. Foron os mariñeiros e pescadores de Sada e Lorbé quenes comezaron a facer protestas porque a sangue das baleas espantaban ás sardiñas. Escribiron ao Rey Alfonso XIII e conseguiron unha moratoria na actividade", recordó la mariscadora.

A lo largo del recorrido Ramiro demostró a los asistentes las prácticas de marisqueo tradicionales y cómo han ido cambiando. Especialmente involucrada estuvo una de las participantes más jóvenes, que consiguió encontrar ejemplares de berberecho, almeja fina y babosa en los primeros minutos de la ruta.

Los claroscuros de la ría

Sin embargo, toda esta biodiversidad se ve progresivamente amenazada por la introducción de nuevas especies invasoras, como las ostras rizadas. "O fenómeno comezou nos anos 70, pero nos últimos 10 anos vimos como a súa presenza creceu de forma exponencial, en parte, cremos que polo cambio nas condicións climáticas", apuntó el biólogo, que añadió que este tipo de moluscos compite con el mejillón autóctono en su presencia en las rocas.

El biólogo Xandro García muestra una de las especies que se encuentran en la ría / Gus de la Paz

Los guías enseñaron cómo se siembran la cría de marisco y las especies de plantas que conviven con este en la arena, pero también hicieron memoria de las reivindicaciones y revueltas que ha visto la ría, como el fin de las "pesqueiras" o los conflictos con estudiantes de la Laboral.

Noticias relacionadas

El trayecto terminó en Ponte Pasaxe, donde destacaron la ría como una "estación de servicio" para aves de todo tipo, sobre todo hacia el inicio de la ría. La actividad remató recordando el reciente dragado de la ría, una "demanda histórica" de vecinos y mariscadores, de la que ambos guías fueron críticos porque "non se deu solución ao problema de fondo", que eran los fangos contaminados provenientes de la antigua fábrica de la Cros en O Burgo. Ahora, explican, las personas que trabajan en el marisqueo de la zona se tienen que adaptar a los de las corrientes y esperar que la cría que se sembró crezca y las poblaciones de mariscos recuperen su presencia en los fondos marinos.