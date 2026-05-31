Oleiros regalará leña para las hogueras de San Juan
El Concello busca evitar la contaminación de los arenales con objetos que puedan hacer daño a los usuarios de las playas
El Concello de Oleiros proporcionará leña gratis a los vecinos para hacer hogueras en la playa la noche de San Juan. El Ejecutivo municipal busca así evitar la contaminación de los arenales con materiales y objetos que puedan hacer daños a los bañistas y usuarios de las playas.
Durante la noche de celebración habrá presencia tanto de Policía Local como de Protección Civil en los diferentes arenales del municipio para evitar la quepa de sofás, palés o cualquier elemento que pueda contener clavos. Además, controlarán la entrada de botellas de cristal y vidrio, que estarán prohibidas.
Los vecinos tendrán que solicitar autorización para realizar las hogueras, que se podrá hacer a través de la sede electrónica o en el Registro, desde este lunes al día 22 de junio.
- Bastiagueiro y Santa Cruz, el yin y el yang de las playas de Oleiros
- Reabre una de las terrazas más esperadas de Barrañán: el jardín a 20 minutos de A Coruña con un churrasco 'estupendo
- Morás suma músculo industrial en Arteixo con un nuevo centro logístico de casi un millón de euros
- Nike reabre en Coruña The Style Outlets con un nuevo concepto de tienda
- Las nuevas urbanizaciones de Oleiros se suben al carril bici
- El Estado se abre a 'reevaluar' el proyecto de la playa de Sada si se garantiza su viabilidad ambiental
- Oleiros inicia la sustitución de las marquesinas del transporte metropolitano de la Xunta
- Una escapada dulce a 20 minutos de A Coruña: la terraza de Carral con repostería artesana y pan 'de lujo' que conquista la comarca