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Oleiros regalará leña para las hogueras de San Juan

El Concello busca evitar la contaminación de los arenales con objetos que puedan hacer daño a los usuarios de las playas

Hogueras de San Juan

Hogueras de San Juan / LOC

RAC

Oleiros

El Concello de Oleiros proporcionará leña gratis a los vecinos para hacer hogueras en la playa la noche de San Juan. El Ejecutivo municipal busca así evitar la contaminación de los arenales con materiales y objetos que puedan hacer daños a los bañistas y usuarios de las playas.

Durante la noche de celebración habrá presencia tanto de Policía Local como de Protección Civil en los diferentes arenales del municipio para evitar la quepa de sofás, palés o cualquier elemento que pueda contener clavos. Además, controlarán la entrada de botellas de cristal y vidrio, que estarán prohibidas.

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Los vecinos tendrán que solicitar autorización para realizar las hogueras, que se podrá hacer a través de la sede electrónica o en el Registro, desde este lunes al día 22 de junio.

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