Antón Tenreiro toma o relevo de Salvador González no BNG de Betanzos
O BNG de Betanzos anuncia a entada no grupo municipal de Antón Tenreiro en sustitución de Salvador González, que renunciou á acta por cuestións persoais e sindicais.
A formación destaca a "ampla experiencia no mundo do activismo e da política" de Tenreiro, que ocupou o número dez da candidatura nas pasadas eleccións e que estreouse hai anos na política en Oleiros.
"Asume a concelllería con responsabilidade, con seriedade e con ganas de traballar en positivo polo ben dos veciños e veciñas, na liña que o leva facendo o BNG ao longo destes anos", destaca a formación, que agarda que a entrada de Tenreiro permita "fortalecer a acción social da organización" de cara ás proximas eleccións: "Queremos contactar con todo o tecido social de Betanzos, coas asociacións, os clubes e o conxunto das veciñas e veciños do concello", indica Tenreiro.
