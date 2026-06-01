Arteixo inicia la implantacion de la llave eléctronica en el contenedor orgánico en los barrios urbanos

El Concello de Arteixo inicia la segunda fase de la implantación del sistema de apertura con llave electrónica del contenedor orgánico en los núcleos urbanos de Oseiro, Sol y Mar, Vilarrodís, Pastoriza y Meicende. Con esta medida, solo podrán abrir el contenedor aquellos vecinos que estén inscritos en este programa medioambiental que les supondrá una rebaja del recibo del 15%, es decir, pasarán de pagar 62,92 euros a 53,48 euros. Aquellos que no quieran seleccionar la fracción de orgánico podrán depositar sus residuos en el contenedor de 'Resto', como hasta ahora.

La primera fase de esta implantación se llevó a cabo en el núcleo de Arteixo y ya superó la cifra de 1.300 hogares inscritos en los dos programas de mejora de la fracción orgánica a través de los cuales se puede lograr una rebaja en el recibo de la basura de un 15%. Concretamente en el núcleo urbano de Arteixo están cerca de alcanzar los 1.000 solicitantes de la tarjeta electrónica, la cual permitirá depositar la fracción orgánica en el contenedor destinado a esos usos, mientras que hay casi 300 inscritos que han solicitado un compostero que el Ayuntamiento ofrece de forma gratuita para tratar los residuos orgánicos de una finca de su propiedad.

El Concello instalará paulatinamente un cierre digital en el contenedor de orgánico con el objetivo de que solo puedan depositar esa fracción aquellos que hayan realizado la selección de residuos adecuada. Los contendedores de orgánico son los más sensibles a la entrada de otros residuos, ya que una bolsa con residuos inadecuados depositada en un contenedor de orgánico puede “manchar” el resto del contenido e inhabilitar para su reciclaje todo el contenedor.

La lectura de la tarjeta en el contenedor se efectúa a la derecha del pictograma ya instalado en todos los contendedores de orgánico. Se mantiene la tarjeta cerca hasta que se enciende la luz verde o se escuche la señal de apertura.

¿Cómo solicitar la nueva “llave” electrónica?

Los vecinos que deseen acogerse a la rebaja del 15% del recibo de la basura podrán solicitar la llave electrónica de varias maneras: realizando todos los trámites a través de la web www.arteixo.org, poniéndose en contacto con el correo bonificacionrsu@arteixo.org y también acudiendo en persona a la casa consistorial en Arteixo, en el horario habitual por las mañanas y hasta el 18 de junio en un horario especial de 16.00 a 18.00 horas.

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Sea a través de la administración electrónica o de forma presencial solo habrá que cubrir una solicitud (declaración responsable) con los datos del propietario titular de la vivienda. El formulario se puede obtener y presentar en www.arteixo.org o presencialmente en la casa consistorial de Arteixo. Es imprescindible presentar el DNI. Una vez presentada la solicitud se recibe la tarjeta electrónica y se accede al descuento de la tasa que se pagará en 2026.