Culleredo inspecciona una tala por su posible afectación al entorno del Rego das Xesteiras

El Concello de Culleredo investiga una tala de árboles producida en la parroquia de Celas por su posible afectación al entorno del Rego das Xesteiras. La asociación vecinal O Val de Culleredo dio el aviso tras descubrir la corta de árboles en la zona, con restos tirados sobre el cauce.

La Policía Local se desplazó al punto en la mañana de este lunes para dar parte de lo sucedido. Los agentes localizaron a los maderistas que ejecutaban los trabajos encargados por los propietarios de terrenos de la zona, que al parecer habían recibido la notificación del Seaga, de la Conselleria de Medio Rural, para que acometieran la correspondiente gestión de la biomasa.

Técnicos de medio ambiente del Ayuntamiento de Culleredo analizarán este martes la situación sobre el terreno. La investigación determinará si la tala efectuada excedió los límites de los montes objeto del requerimiento y afectó al Rego das Xesteiras y si los ejemplares tirados fueron los correctos, dado que podría haber alguna especie, como ameneiros, afectada.

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Asimismo, el Concello evaluará los posibles daños sobre el regato y el paseo, con las correspondientes medidas de corrección a fijar. El Rego das Xesteiras constituye un lugar singular al combinar el curso del río con una senda natural por el bosque.