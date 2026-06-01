El desprendimiento de losas en una fachada de Santa Cruz obliga a intervenir a los bomberos de Oleiros
Los bomberos retiraron ocho piezas de la fachada del edificio, cuyo entorno ha quedado balizado hasta su reparación para evitar riesgos
Los bomberos de Oleiros tuvieron que intervenir en la mañana de este lunes en el edificio del número 22 de la avenida de Concepción Arenal, en Santa Cruz, después de ser requeridos por la Policía Local por el desprendimiento de una losa de la fachada del inmueble que afortunadamente no causó daños personales.
El desprendimiento se registró pasadas las 9.30 horas a la altura del primer piso del inmueble, justo encima de un local en el que se ubica una conocida inmobiliaria. Al lugar de los hechos se desplazó la Policía Local de Oleiros, que se encargó de balizar la zona de seguridad para evitar posibles lesiones a los viandantes y regular el tráfico para permitir el trabajo de los efectivos del Servizo de Emerxencias de Oleiros.
Los bomberos accedieron a la fachada y, tras comprobar el estado de las losas, procedieron al saneado de la fachada, retirando en total ocho piezas susceptibles de caer a la acera. Por seguridad, la zona quedó balizada hasta que la propiedad, a la que se requirió llevar a cabo las obras a la mayor brevedad posible, proceda a reparar el frente del inmueble.
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