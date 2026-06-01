Fallece un hombre de 41 años tras un accidente de tráfico en Abegondo

Un accidente de tráfico registrado en la pasada noche en el municipio de Abegondo se ha saldado con la muerte de un hombre de 41 años (A.S.V.), mientras que una mujer de 55 años (B.M.F.) ha sido trasladada al Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac), aunque su estado no reviste gravedad.

Sucedió tras un choque frontal en la AC-223 entre el kilómetro 3 y 4, en la parroquia de Vizoño. El vehículo del fallecido se salió de la vía y quedó volcado, quedando el conductor atrapado.

Según ha informado el 061, el aviso del siniestro se recibió este domingo pasadas las 22.30 horas en la central de coordinación de Urxencias Sanitarias de Galicia.

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Hasta el punto se enviaron dos ambulancias del 061, y también se desplazó personal sanitario del PAC de Ordes. También fue necesaria la intervención de los Bomberos de Ordes para liberar al ocupante, aunque ya no se podía hacer nada por su vida.