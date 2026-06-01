Luz verde a la rehabilitación de Oseiro y Sol y Mar: la Xunta aprueba las ayudas para reformar más de 700 viviendas en Arteixo

El núcleo de Oseiro y la urbanización Sol y Mar, en Arteixo, recibirán un importante impulso para la renovación de sus viviendas y espacios públicos. Y es que la Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas ha informado al Consello de la Xunta de la declaración de esta zona como nueva Área de Rehabilitación Integral (ARI). Con esta medida, que da respuesta a la solicitud aprobada por el pleno municipal a principios de 2025, los residentes de este entorno podrán optar a líneas de subvenciones autonómicas para acometer obras de reforma y mejora en sus propiedades.

El nuevo ámbito de rehabilitación abarca una superficie total de 201.862 metros cuadrados. La delimitación aprobada incorpora no solo los asentamientos originales de O Igrexario y Oseiro, sino que se extiende hasta el lugar de A Raña y el barrio de Sol y Mar. Además de las propiedades privadas, la declaración integra los espacios públicos que sirven de soporte a las edificaciones y, de manera singular, las vías antiguas que ejercen como nexo de unión entre las distintas manzanas. En total, se beneficiarán 719 viviendas incluidas en 210 edificios de carácter residencial, de los cuales 18 corresponden a construcciones auxiliares ubicadas en parcelas independientes.

La segunda ARI de Arteixo

Esta declaración se convierte en la segunda Área de Rehabilitación Integral con la que contará el municipio de Arteixo. La localidad ya disponía de la ARI de Meicende-O Petón, un plan gestionado de igual modo por el propio Concello, con 63.000 metros cuadrados y que incluye 343 viviendas. A partir de ahora, la administración local será también la encargada directa de tramitar las solicitudes y gestionar los fondos destinados a las mejoras del núcleo de Oseiro.

Mapa enmarcado con las viviendas que formarán el nuevo ARI de de Oseiro y Sol y Mar / LOC

El propósito del Gobierno gallego con la aprobación de estos entornos protegidos es facilitar a los ciudadanos la mejora de la calidad de sus hogares a través de la rehabilitación de los inmuebles. Asimismo, el programa autonómico busca impulsar proyectos de urbanización y reurbanización de los viales de titularidad pública, avanzando de manera colectiva en la conservación del patrimonio edificado de los municipios.

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Con la incorporación de este nuevo sector en Arteixo, Galicia eleva a 80 el número de áreas de rehabilitación integral de carácter municipal, las cuales se distribuyen en 46 ayuntamientos. Si a estas se suman las tres ARI supramunicipales existentes en la comunidad —vinculadas a los Camiños de Santiago, la Ribeira Sacra y las Illas Atlánticas—, ya son un total de 162 los municipios que disponen de, al menos, un área de rehabilitación en su territorio.