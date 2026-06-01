Marcos López, mejor instalador en la provincia de A Coruña: “Quiero ser electricista porque hay mucho futuro, tener una carrera ya no te asegura nada”

Marcos López, vecino de Abegondo, lo tuvo claro desde pequeño: quería ser electricista, como su padre. Acostumbrado a ayudarlo y a vivir el oficio en primera persona, el joven de 18 años se decantó el curso pasado por el Ciclo Superior de Sistemas Electrotécnicos y Automatizados en el instituto As Mariñas de Betanzos para seguir los pasos familiares. Para su "sorpresa", y en menos de un año de iniciar sus estudios de Formación Profesional (FP), ha conseguido alzarse con el primer puesto en el Concurso de Jóvenes Instaladores de la Provincia, organizado por la Asociación Provincial de Industriales Electricistas y Telecomunicaciones de A Coruña (Asinec).

Al abegondés no le parece "para tanto", pero no cualquiera es capaz de recrear con éxito la instalación eléctrica y de telecomunicaciones de una vivienda, que fue el reto propuesto a los participantes en esta edición. "Me gusta mucho el mundo del automatismo industrial y los montajes eléctricos en general porque te retan", argumenta el ganador del certamen, que con modestia afirma que su primer puesto se debió simplemente a una cuestión de "distancias y precisión" en las conexiones.

En la prueba, que contó con el apoyo técnico y material de la empresa Metalux, los alumnos tuvieron que enfrentarse a una parte teórica y a otra práctica. "Al final me animé a participar con algunos compañeros de clase, pero no iba con ninguna pretensión", explica el joven.

Marcos López durante el concurso. / LOC

A día de hoy son 14 alumnos en su aula, y Marcos asegura que cada vez hay más jóvenes interesados en cursar ciclos de electricidad, fontanería o carpintería debido a la escasez de mano de obra y a la gran demanda de profesionales que hay actualmente. "En mi caso, quiero ser electricista porque hay mucho futuro; tener una carrera ya no te asegura nada", sostiene el estudiante, que está convencido de que aprender un oficio es sinónimo de empleabilidad.

Noticias relacionadas

"Veo por mi padre que se necesita gente. Además, es un trabajo muy entretenido porque siempre te enfrentas a situaciones distintas", afirma López, que ya se prepara para portar el maletín de herramientas y poner en práctica todo lo aprendido al lado de su progenitor. "Parece una tontería, pero es un mundo en el que hay muy buen rollo, hay buena gente, y eso también es importante", concluye el abegondés en relación a sus compañeros de estudios y a los propios empleados del negocio familiar. "Nos ayudamos mucho entre nosotros", añade con orgullo.