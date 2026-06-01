El plan general certifica el abandono del barrio histórico de A Magdalena y califica su estado de "malo"

Fue refugio de leprosos, revivió como barrio industrial con la implantación en el siglo XVIII de la fábrica de curtidos y acogió un campo de concentración en la guerra civil del que han dado doloroso testimonio, entre otros, Vicente Ferrer, premio Príncipe de Asturias de la Concordia en 1998. A Magdalena es uno de los barrios con más historia de Betanzos y solo el vasto patrimonio que atesora el municipio brigantino puede explicar su desatención crónica, un abandono que certifica ahora el plan general, que califica su estado de "malo".

Encajado entre modernos bloques de edificios, a pie de carretera y a espaldas de Betanzos, este barrio extramuros aguarda por un escudo protector que se hace de rogar. La primera petición de declarar Bien de Interés Cultural sus elementos más singulares data de 1983. Sobresalía entre ellos la antigua tenería levantada en el siglo XVIII, adquirida y ampliada por Marcelino Etcheverría en 1837. El devenir de esta fábrica de curtidos, su imparable deterioro, ilustra el progresivo deterioro de este núcleo histórico. En la actualidad, solo se conserva en pie la antigua chimenea de ladrillo de este complejo industrial.

Chimenea de la antigua fábrica de curtidos de Betanzos. / LOC

El plan general, pendiente aún del sí definitivo de la Xunta, delimita en A Magdalena una de las nuevas zonas verdes de mayor superficie. El parque, que obligará a expropiar más de 37.000 metros cuadrados, integrará las ruinas de la antigua fábrica. El documento urbanístico plantea también la ampliación de la plaza de la capilla de este barrio histórico, donde se celebra la fiesta más antigua de Betanzos, coincidiendo con el Lunes de Pascua.

Los vecinos de este núcleo se han convertido en sus principales valedores. La asociación vecinal ha salido al rescate de sus festejos tradicionales e impulsó durante los últimos años numerosas actividades para dar a conocer la historia del núcleo, ya sea a través de exposiciones de fotografías antiguas o charlas con sus residentes más longevos.

Antiguas casetas de la leprosería en una fotografía de los años ochenta. / LOC

El último episodio relevante para rescatar del olvido el pasado de A Magdalena tuvo lugar el 15 de abril de 2018. El Concello de Betanzos inauguró ese día un monolito cerca de la antigua tenería para recordar "la función que llegó a tener esta fábrica como campo de concentración", una iniciativa impulsada por Betanzos en Común. De este pasado dejó testimonio el filántropo Vicente Ferrer, que recordaba años después la vida "puramente vegetativa" en este recinto habilitado en 1939 en el que permanecieron hacinados cientos de republicanos. De entre sus recuerdos, recuperados por el exalcalde Vicente de la Fuente en un artículo publicado en 2004 en el Anuario Brigantino, destaca el que del "sargento del ojo de cristal": "Es un veterano, lo que se dice un sargento chusquero, medio tocado por la bala que le atravesó el ojo. Con el otro, siempre mira de reojo. Cuando descubre la menor infracción del reglamento, se frota las manos de satisfacción y hasta se le eriza el bigotito de legionario. Solo al llegar, nos pusieron a todos en fila y a cantar el Cara al sol", recordaba el premio Príncipe de Asturias.

Otros núcleos históricos en declive

El plan general de Betanzos constata también el mal estado de otros núcleos históricos del municipio. El catálogo de patrimonio incluye, entre otros, el barrio de Os Remedios-A Ponte Vella y califica su estado de "regular". Misma calificación que reciben los núcleos Betanzos O Vello, A Roibeira y Barallobre. Otros asentamientos reciben un peor diagnóstico, como A Graña, Piñeiro o Braxe, cuyo estado es tildado directamente de "malo".