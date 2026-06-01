Dudas, sorpresa y resignación en el primer día de la zona ORA en Oleiros: "Se me había olvidado"

El período de pago por aparcar en las zonas azules del municipio, situadas en el entorno de los principales arenales de la localidad, arranca este lunes en Oleiros La medida, aunque ampliamente anunciada y asentada ya entre los usuarios habituales, cogió por sorpresa a más de uno. Las dudas y el desconocimiento de la norma imperaban entre las personas que decidían estacionar sus vehículos en las áreas delimitadas como zona ORA, en las que es obligatorio pagar entre el 1 de junio y hasta el próximo 15 de septiembre, todos los días de la semana en horario de 12.00 a 20.00 horas.

Mónica, una turista llegada de Gran Canaria, estrenaba pasadas las 12 del mediodía el servicio frente al arenal de Santa Cristina. Venía a visitar a su hermana, residente en el municipio, y a tomar algo por la zona. Tenía opiniones encontradas. Por un lado, reconocía que el pago le parece un abuso, "sobre todo porque si venimos es ya para consumir", apuntaba. No obstante, consideraba que el precio "es razonable para una ciudad de este tamaño", ya que estacionar una hora en Oleiros tiene un coste de 0,70 euros, una cantidad por la que en Las Palmas de Gran Canaria le da derecho a aparcar su vehículo algo más de 20 minutos.

En esta misma línea se pronunciaba este lunes el alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, que reconocía en un programa radiofónico que la cantidad que se cobra en las zonas azules del municipio es "irrisoria". "Nunha hora na Coruña xa lle limpan os dous euros", comparaba. También afirmaba que "o Concello non quere multar", pero para ello instaba a vecinos y visitantes a cumplir con las normas establecidas.

Nacho, vecino de Oleiros, en la zona azul de la playa de Santa Cristina / LOC

Algunos de los residentes se encontraban este lunes con la noticia por sorpresa. Nacho, un vecino de la zona, retiraba su vehículo al filo del mediodía sin ser consciente de que ya estaba en vigor el pago de la zona ORA. "Se me había olvidado", reconocía. Respecto a la efectividad de la medida señalaba que a él no le gusta tener que pagar "pero es cierto que si hay mucha afluencia, ayuda. Aun así la gente viene y paga igual", matizaba sobre su supuesto carácter disuasorio.

Pablo, otro vecino de Santa Cristina que esta mañana hacía uso de la zona azul, señalaba que no tiene problema para aparcar, ya que dispone de plaza de garaje. Coincide con Nacho en señalar que la medida no evita las aglomeraciones. "No se evitan ni con zona azul. Si no hay nordés, Santa Cristina siempre va a estar petada", afirmaba.

Pablo, vecino de Oleiros, en la zona azul de Santa Cristina. / LOC

Distinta es la situación de los trabajadores. Carlos, un operario que trabaja en una obra en la zona, reconoce que sabía que el inicio del periodo de pago era por estas fechas. "Sabía que más o menos era por estas fechas. Como vi coches con tiques me acerqué al parquímetro, pero allí no ponía nada de cuándo a cuándo es". Este lunes pudo estacionar su vehículo a la puerta de la obra, en zona azul, pero asume que cuando llegue la temporada alta de playas tendrán que buscar otras zonas para aparcar más alejadas, lo que les obligará a ir cargando con las herramientas y el material.

Otras zonas del municipio

En el resto de estacionamientos regulados del municipio la situación era muy similar. En el de Dexo, que suma 80 plazas a la bolsa de zona ORA, este fin de semana ya había usuarios que, al ver el parquímetro, se acercaban a realizar el pago, pero no acababan de entender por qué les devolvía las monedas.

En Bastiagueiro había pocos vehículos estacionados minutos después de entrar en vigor la norma municipal. La mayoría correspondían a los operarios que trabajan en las obras del multiusos, que tienen un espacio acotado para aparcar sin restricciones. Adrián, que acude con cierta frecuencia a patinar al skate park, asumía sin embargo con resignación el abono de la tasa. "La verdad es que pagar 70 céntimos por una hora que vengo a patinar me da igual. Además, en verano no suelo venir mucho", reconoce. Aun así, al igual que otros muchos oleirenses, confiesa que "contando que es un sitio público, preferiría no pagar" y asume que la gente, si quiere ir a la playa, "viene igual aunque tenga que poner dinero".