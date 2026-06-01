Sada cierra el ejercicio 2025 con un superávit de 3,9 millones

El Concello de Sada ha cerrado el ejercicio 2025 con un superávit de 3,9 millones y un remanente de tesorería para gastos generales de 9.865.137 euros. El Ejecutivo municipal de Sadamaioría desgrana en un comunicado las principales cifras de la liquidación, que confirma el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y regla de gasto y sitúa en un 5,77% la deuda viva, un porcentaje muy inferior al máximo establecido para las entidades locales.

"Esta situación permitirá continuar impulsando actuacións estratéxicas para Sada, entre elas importantes investimentos en infraestruturas, equipamentos públicos, melloras urbanas e proxectos de transformación, como o de apertura do río Maior", destaca el Gobierno municipal. Esta "fortaleza económica", apunta, permitirá también al Concello "afrontar sen recurrir a endebedamento a reserva das garantías para as posibles indemnizacións aos propietarios de vivendas en edificios que teñen orde de derribo".

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"Os datos da liquidación de 2025 amosan que Sada conta hoxe cun Concello economicamente forte, con capacidade para investir, mellorar servizos e afrontar grandes proxectos de futuro desde un modelo de xestión progresista, responsable e centrado nas necesidades da veciñanza", afirma el Ejecutivo.