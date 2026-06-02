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La caravana de R llega a Betanzos

La caravana R, hoy en Betanzos.

La caravana R, hoy en Betanzos. / LOC

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RAC

Betanzos

La caravana de R permanecerá hasta el viernes 5 de junio en Betanzos para informar a todos los interesados de sus servicios de conectividad y la tecnología de los terminales vivo. Entre otros servicios, la compañía explicará los pormenores del 'Internet rural', una solución de banda ancha a través de 5G "para ofrecer alta velocidad y wifi 6 a las poblaciones de aldeas y lugares donde no es posible llevar la fibra óptica", explica el operador gallego.

La caravana ofrece también propuestas lúdicas, como una máquina que lanza papeles al aire y que ofrece premios directos a los que consigan atraparlos, que participarán además en el sorte de un smartwatch de vivo.

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Tras su parada en Betanzos, la caravana de R continuará su periplo por Celanova, Ribadavia, Barbadás, Caldas, Ordes, Arzúa, Melide, A Estrada y Cambados.

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