La caravana de R llega a Betanzos
La caravana de R permanecerá hasta el viernes 5 de junio en Betanzos para informar a todos los interesados de sus servicios de conectividad y la tecnología de los terminales vivo. Entre otros servicios, la compañía explicará los pormenores del 'Internet rural', una solución de banda ancha a través de 5G "para ofrecer alta velocidad y wifi 6 a las poblaciones de aldeas y lugares donde no es posible llevar la fibra óptica", explica el operador gallego.
La caravana ofrece también propuestas lúdicas, como una máquina que lanza papeles al aire y que ofrece premios directos a los que consigan atraparlos, que participarán además en el sorte de un smartwatch de vivo.
Tras su parada en Betanzos, la caravana de R continuará su periplo por Celanova, Ribadavia, Barbadás, Caldas, Ordes, Arzúa, Melide, A Estrada y Cambados.
- La histórica panadería de Arteixo que sigue haciendo el pan como hace un siglo: 'De pequeño me dormía en los sacos de harina
- Marcos López, mejor instalador joven en la provincia de A Coruña: “Quiero ser electricista porque hay mucho futuro, tener una carrera ya no te asegura nada”
- Al rescate del antiguo jardín y el bosque del pazo de Baldomir: 'Es una península anclada a otro tiempo
- Reabre una de las terrazas más esperadas de Barrañán: el jardín a 20 minutos de A Coruña con un churrasco 'estupendo
- Morás suma músculo industrial en Arteixo con un nuevo centro logístico de casi un millón de euros
- Fallece un hombre de 41 años tras un accidente de tráfico en Abegondo
- Nike reabre en Coruña The Style Outlets con un nuevo concepto de tienda
- Las nuevas urbanizaciones de Oleiros se suben al carril bici