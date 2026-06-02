Condenado por disparar con una escopeta de balines contra el Jaguar de su vecino en una localidad de A Coruña

La Audiencia Provincial ha ratificado la condena contra un padernés por disparar con una escopeta de balines contra el Jaguar de su vecino. Los hechos se registraron en octubre de 2024 en San Pantaleón das Viñas. Según detalla el fallo, el condenado mantenía "malas relaciones con los vecinos que tenía pegados pared con pared" y , "con ánimo de menoscabar su patrimonio", disparó contra un coche de alta gama de su propiedad que estaba aparcado al lado de la vivienda.

Los disparos provocaron daños en las puertas y en el espejo retrovisor valorados en 2.030 euros, que el acusado deberá pagar con intereses a su vecino. Los jueces condenan además a este padernés a la pena de seis meses de multa con una cuota diaria de 7 euros por un delito de daños (1.260 euros)

La Audiencia ha rechazado todos los alegatos del acusado, que alegó sin éxito un error en la valoración de la prueba, arbitrariedad en las conclusiones del juzgado de primera instancia y una vulneración del derecho a la presunción de inocencia. Este vecino de Paderne denunció además un "exceso en la responsabilidad civil" decretada por el juez.

Los magistrados admiten que en este caso no existen pruebas directas de la comisión del delito, pero entienden que la condena se asienta en indicios suficientemente sólidos. "En modo alguno se entiende vulnerado el derecho a la presunción de inocencia", afirman los jueces, que apelan a pruebas videográficas que no fueron impugnadas por el recurrente y a otros indicios, como el hallazgo por parte de la Guardia Civil de una carabina de aire comprimido en la vivienda del condenado: "La defensa no ha expuesto otra tesis plausible de los indicios concurrentes que haga surgir en este tribunal una duda razonable sobre la responsabilidad penal en los hechos del acusado", concluyen.

La Audiencia tampoco estima el recurso en lo relativo a la cuantía de la indemnización, que toma como base la pericial aportada durante el juicio, que no fue impugnada. Advierten además que la defensa no ha acreditado un "error notorio" ni arbitrariedad en la fijación del importe.

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La sentencia no es firme y puede ser recurrida todavía en casación ante el Tribunal Supremo.