Culleredo pregunta a la Xunta por la legalidad de la tala de Celas
El Concello de Culleredo ha remitido a la Xunta el expediente abierto tras las quejas vecinales por la tala de Celas y su posible afectación al entorno del Rego das Xesteiras. Tras la alerta de los residentes, el Ayuntamiento envió a la Policía Local a la zona, que identificó a los maderistas y constató que la mayor parte de los ejemplares talados eran eucaliptos, aunque también observaron restos de abedules, pinos y laureles.
Los responsables de la corta comunicaron a los agentes que disponían del permiso de la Xunta, por lo que el Ayuntamiento ha trasladado el expediente a Medio Rural para que confirme este extremo y compruebe "si los trabajos se ajustan o si, por el contrario, se excedieron en cuanto a superficie o tipología de especies".
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