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Entrega de diplomas al alumnado de un curso de socorrismo celebrado en Sada

Entrega de los diplomas del curso de socorrismo.

Entrega de los diplomas del curso de socorrismo. / LOC

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RAC

Sada

El Concello de Sada acogió este martes la entrega de los diplomas al alumnado del curso de socorrismo impulsado por la Xunta. La acción formativa, que se desarrolló en Sada, tuvo una duración de 120 horas y fue impartido por la Federación de Salvamento e Socorrismo.

Todos los inscritos fueron declarados aptos para el ejercicio profesional. El Concello destaca el "esfuerzo, constancia e implicación" del alumnado y agradece la labor desarrollada por el equipo docente.

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