El Gobierno central se ampara en la Xunta para dividir el examen ambiental de la subestación eléctrica de Abegondo

El Ministerio para la Transición Ecológica niega que la tramitación por separado de la polémica subestación eléctrica proyectada por Red Eléctrica de España (REE) en la parroquia de Folgoso, en el municipio de Abegondo, responda a una “fragmentación fraudulenta” para evitar una evaluación ambiental conjunta. El Gobierno central sostiene que la división del expediente obedece únicamente al reparto de competencias entre la Administración estatal y la Xunta según el nivel de tensión de cada instalación.

Así respondió el Ejecutivo central a la iniciativa presentada en el Congreso por el diputado del BNG, Néstor Rego, que advertía de que no puede evaluarse por separado el impacto de partes de un mismo proyecto como si fueran planes independientes y no acumulativos. “Do contrario, estaríase dando por válida unha fragmentación intencionada para facilitar a autorización”, señaló Néstor Rego en su escrito.

La Administración General del Estado asegura que solo es competente para autorizar las redes de transporte primario, es decir, las de tensión superior a 380 kilovoltios. En cambio, las comunidades autónomas son las responsables de autorizar las líneas y parques de subestaciones de transporte iguales o inferiores a 220 kV. Por ese motivo, El Ministerio para la Transición Ecológica asume en exclusiva el expediente del parque de 400 kV y de las líneas aéreas de alta tensión, mientras que el parque de 220 kV de Abegondo corresponde a la Xunta, a través de la Dirección Xeral de Planificación Enerxética.

Esta doble vía ya se ha materializado en los boletines oficiales. El 24 de noviembre de 2025 se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) la autorización del Estado para el parque de 400 kV, aprobada el 5 de noviembre. Poco después, en enero de 2026, se publicó la autorización para la subestación de 220 kV que tramita la Xunta.

Un conflicto social en activo

Pero, a pesar de los avances administrativos, el conflicto social en Abegondo continúa abierto. La infraestructura, diseñada en 2017 para alimentar el eje ferroviario Vigo-A Coruña y evacuar la energía de nuevos parques eólicos, cuenta con el rechazo frontal de los vecinos de Folgoso por su proximidad a las viviendas. El Concello también mantiene su ofensiva contra el proyecto y advierte de que, si el recurso de alzada no prospera, presentará un contencioso-administrativo ante los tribunales para anular la autorización.

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Abegondo basa su oposición legal en que la ubicación elegida incumple las normas del Plan general y la Lei do Solo de Galicia. El recurso sostiene que algunas fincas no alcanzan la superficie mínima de 2.000 metros cuadrados y considera que la subestación provocaría un “daño ambiental irreparable”, con efectos sobre el paisaje y el desarrollo rural sostenible.