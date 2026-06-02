Las obras de urbanización del entorno modificarán el acceso al Multiusos de Bastiagueiro

El alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, anunciaba la semana pasada la inminente licitación de las obras de urbanización del entorno del Multiusos de Bastiagueiro, unos trabajos que cuentan con un presupuesto de 795.000 euros que se financian en gran medida con los Fondos EDIL de la Unión Europea. Ahora el Concello saca los trabajos a concurso junto con el pliego y la memoria, en los que se constata que la actuación se centrará en la modificación del acceso al aparcamiento para facilitar el tránsito de autobuses y camiones, así como en la habilitación de itinerarios peatonales ahora inexistentes.

Actualmente, el acceso al aparcamiento es estrecho, con un radio insuficiente de giro para vehículos de grandes dimensiones y con una pendiente muy pronunciada. Las actuaciones proyectadas para solventar estas deficiencias pasan por eliminar la isleta y crear una rotonda rebasable para facilitar la maniobra de los vehículos pesados y, con ello, las labores de suministro de equipamiento, carga y descarga de material necesario para eventos. También se modificará el sentido de circulación de los viales para evitar eventuales colapsos en la rotonda.

La rampa de acceso se ampliará, aumentando la superficie pavimentada, y se corregirá ligeramente su pendiente. En el lado izquierdo de esta rampa se proyecta uno de los accesos peatonales. Será a través de una amplia escalera de hormigón desde la acera de la avenida Che Guevara hasta el nuevo Multiusos que finalizará en acera y paso de peatones. Este será el acceso principal al conjunto. El otro acceso peatonal estará situado en el lado derecho del aparcamiento. Partirá desde la acera de la avenida, entre el desembarco de la pasarela y la parada de bus, y desembocará en la acera de las pistas de patinaje.

Proyecto de urbanización del entorno del Multiusos de Bastiagueiro. / LOC

Las obras de urbanización del entorno del Multiusos también prevén la eliminación de un tramo "residual" y sin continuidad de carril bici frente a las pistas de patinaje y atletismo para ganar plazas de aparcamiento. De hecho, con la nueva configuración se ganarán dos plazas de aparcamiento en una zona que durante los meses de verano tiene una alta demanda por su proximidad a la playa de Bastiagueiro.

Otras actuaciones

El objetivo del proyecto, además de la reordenación del tráfico y de las plazas de aparcamiento, también contempla la mejora estética del espacio a través de la renovación de los pavimentos, el mobiliario urbano y la plantación de árboles y arbustos. En este sentido, está prevista la plantación de unos 40 ejemplares de gran porte y de hoja caduca, para favorecer la entrada de luz en invierno y aportar sombra suficiente en los meses de verano. Asimismo se incluyen nuevas instalaciones de drenaje, saneamiento y alumbrado público en todo el entorno de la edificación.

En cuanto a las afectaciones, el proyecto destaca que los trabajos se realizan fuera de la AC-173, la avenida de Che Guevara, por lo que el tráfico no se verá afectado. No obstante, apunta que mientras se ejecuten zanjas, nuevas canalizaciones y el aglomerado el aparcamiento se acotará la zona de trabajo, y se programarán los trabajos procurando inutilizar el acceso al aparcamiento el menor tiempo posible.

Las obras cuentan con un plazo de ejecución de tres meses y deberán estar terminadas antes de que concluya el año. Por plazos, podrían no interferir en la temporada estival, en la que el aparcamiento del Multiusos es una de las zonas ORA establecidas por el Concello.