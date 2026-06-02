Oleiros renueva por 1,9 millones el contrato del Servizo de Axuda no Fogar

El Concello de Oleiros ha anunciado este martes la prórroga por un año más del actual contrato del Servizo de Axuda no Fogar (SAF) y del programa Comida sobre rodas. El contrato, valorado en 1,9 millones de euros, es uno de los servicios más importantes que presta el Concello, ya que permite atender en sus domicilios a más de 200 vecinos y vecinas de la localidad.

Como explica el Gobierno local en un comunicado, a través de este servicio el Concello ofrece atención personal para actividades básicas e instrumentales de la vida diaria, otras de carácter psicosocial y educativo, así como servicios de apoyo técnico (sillas de ruedas, grúas, camas articuladas), de apoyo complementario (podología, fisioterapia o peluquería), entre otras necesidades.

Entre los objetivos principales del contrato también figura otros como ofrecer apoyo a personas cuidadoras, fortalecer el sentimiento de seguridad de las personas usuarias del servicio, posibilitar la permanencia de la persona en el domicilio el mayor tiempo posible con una calidad de vida aceptable, evitando así su ingreso en un centro residencial. También se ofrece el cuidado de menores en aquellos casos en que sus progenitores o tutores tengan dificultades para garantizar la atención de sus necesidades básicas.

Como indican desde el Concello, las personas que disfruten de estos servicios "seguirán pagando en función a su renta", aunque también apuntan que en la mayor parte de los casos la bonificación es del 100%.