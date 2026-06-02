Prohibición temporal de aparcar en el acceso a la estación de Infesta para facilitar el paso de los buses de Renfe
La medida estará vigente entre el 4 de junio y el 11 de julio por las obras en la estación de A Coruña
El Concello de Betanzos prohibirá temporalmente el estacionamiento en el ramal de acceso a la estación de Infesta desde la carretera AC-542 para facilitar la circulación de autobuses de Renfe durante las obras de ADIF en la estación de A Coruña.
El Ayuntamiento brigantino adopta esta medida tras la comunicación realizada por Renfe sobre las modificaciones temporales que afectarán a distintos servicios ferroviarios con origen o destino. En el caso de las líneas ferroviarias que conectan A Coruña con Ferrol o Lugo, los viajeros efectuarán los desplazamientos entre A Coruña y Betanzos-Infesta en autobús, convirtiéndose la estación brigantina en el punto de intercambio entre los servicios ferroviarios y transporte por carretera.
El Concello explica que, para garantizar la fluidez de las maniobras en la entrada y salida de los autobuses, será necesario mantener libre de vehículos el ramal de accesos desde la AC-542.
La prohibición temporal de estacionamiento permanecerá vigente hasta el 11 de julio, fecha prevista para la finalización de esta fase de los trabajos y recuperación de la operatividad habitual del servicio ferroviario.
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