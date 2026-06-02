Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
A Coruña compite con el MediterráneoRosalía en selectividadJuicio por Yoel QuispeYeremay habla en PortugalAficionado explica por qué se llevó un asientoEl Leyma desafía la maldición de la 'final four'
instagramlinkedin

Prohibición temporal de aparcar en el acceso a la estación de Infesta para facilitar el paso de los buses de Renfe

La medida estará vigente entre el 4 de junio y el 11 de julio por las obras en la estación de A Coruña

Acceso a la estación de tren de infesta.

Acceso a la estación de tren de infesta. / LOC

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

RAC

Betanzos

El Concello de Betanzos prohibirá temporalmente el estacionamiento en el ramal de acceso a la estación de Infesta desde la carretera AC-542 para facilitar la circulación de autobuses de Renfe durante las obras de ADIF en la estación de A Coruña.

El Ayuntamiento brigantino adopta esta medida tras la comunicación realizada por Renfe sobre las modificaciones temporales que afectarán a distintos servicios ferroviarios con origen o destino. En el caso de las líneas ferroviarias que conectan A Coruña con Ferrol o Lugo, los viajeros efectuarán los desplazamientos entre A Coruña y Betanzos-Infesta en autobús, convirtiéndose la estación brigantina en el punto de intercambio entre los servicios ferroviarios y transporte por carretera.

El Concello explica que, para garantizar la fluidez de las maniobras en la entrada y salida de los autobuses, será necesario mantener libre de vehículos el ramal de accesos desde la AC-542.

Noticias relacionadas

La prohibición temporal de estacionamiento permanecerá vigente hasta el 11 de julio, fecha prevista para la finalización de esta fase de los trabajos y recuperación de la operatividad habitual del servicio ferroviario.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La histórica panadería de Arteixo que sigue haciendo el pan como hace un siglo: 'De pequeño me dormía en los sacos de harina
  2. Al rescate del antiguo jardín y el bosque del pazo de Baldomir: 'Es una península anclada a otro tiempo
  3. Reabre una de las terrazas más esperadas de Barrañán: el jardín a 20 minutos de A Coruña con un churrasco 'estupendo
  4. Morás suma músculo industrial en Arteixo con un nuevo centro logístico de casi un millón de euros
  5. Fallece un hombre de 41 años tras un accidente de tráfico en Abegondo
  6. Nike reabre en Coruña The Style Outlets con un nuevo concepto de tienda
  7. Las nuevas urbanizaciones de Oleiros se suben al carril bici
  8. Marcos López, mejor instalador joven en la provincia de A Coruña: “Quiero ser electricista porque hay mucho futuro, tener una carrera ya no te asegura nada”

Prohibición temporal de aparcar en el acceso a la estación de Infesta para facilitar el paso de los buses de Renfe

Prohibición temporal de aparcar en el acceso a la estación de Infesta para facilitar el paso de los buses de Renfe

Marcos López, mejor instalador joven en la provincia de A Coruña: “Quiero ser electricista porque hay mucho futuro, tener una carrera ya no te asegura nada”

Marcos López, mejor instalador joven en la provincia de A Coruña: “Quiero ser electricista porque hay mucho futuro, tener una carrera ya no te asegura nada”

Antón Tenreiro toma o relevo de Salvador González no BNG de Betanzos

Antón Tenreiro toma o relevo de Salvador González no BNG de Betanzos

Culleredo inspecciona una tala por su posible afectación al entorno del Rego das Xesteiras

Culleredo inspecciona una tala por su posible afectación al entorno del Rego das Xesteiras

El plan general certifica el abandono del barrio histórico de A Magdalena y califica su estado de "malo"

El plan general certifica el abandono del barrio histórico de A Magdalena y califica su estado de "malo"

Dudas, sorpresa y resignación en el primer día de la zona ORA en Oleiros: "Se me había olvidado"

Dudas, sorpresa y resignación en el primer día de la zona ORA en Oleiros: "Se me había olvidado"

Sada cierra el ejercicio 2025 con un superávit de 3,9 millones

Sada cierra el ejercicio 2025 con un superávit de 3,9 millones

El desprendimiento de losas en una fachada de Santa Cruz obliga a intervenir a los bomberos de Oleiros

El desprendimiento de losas en una fachada de Santa Cruz obliga a intervenir a los bomberos de Oleiros
Tracking Pixel Contents