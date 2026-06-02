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Quejas del ANPA del Castro Baxoi por los "problemas estructurales" del centro

Denuncian que el mal estado de la cubierta y la fachada ha obligado a balizar algunas zonas del edificio para evitar el paso de los escolares

Protesta convocada por la ANPA del Castro Baxoi en 2024.

Protesta convocada por la ANPA del Castro Baxoi en 2024. / Carlos Pardellas

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RAC

Miño

La Asociación de Nais e Pais del colegio Castro Baxoi, de Miño, ha remitido una carta al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, por la falta de respuesta del Gobierno gallego a demandas que suman años sin solución.

Las familias advierten de la necesidad de actuar de forma "urgente" en la cubierta del centro y alertan del deterioro de la fachada y de "problemas estructurales que afectan directamente a la seguridad de la comunidad educativa", como filtraciones y desprendimientos. La ANPA afirma que las deficiencias han obligado a balizar determinadas zonas del edificio para evitar el paso de los escolares, un precinto que afecta en un caso a una salida de emergencias.

El colectivo denuncia que el alumnado de la ESO soporta una reducción de 45 minutos lectivos semanales por la organización del transporte escolar, lo que los deja en "una situación de desigualdad con otros centros educativos",

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Sus quejas cuentan con el respaldo del Gobierno local (PSOE) y el BNG.

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