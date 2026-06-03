Arteixo ampliará el aparcamiento de la senda de los Molinos del río Sisalde ante el auge de visitantes

La senda del río Sisalde, en Arteixo, con un total de 18 kilómetros de recorrido dividido en varios tramos, está ganando cada vez más popularidad entre vecinos y visitantes. Es por eso que el Concello de Arteixo se ha hecho con una parcela rústica colindante para ampliar la zona de aparcamiento y dar así respuesta a la gran afluencia de excursionistas que atrae este enclave natural, potenciado recientemente con la restauración del molino histórico de Sisalde y nuevas infraestructuras sostenibles.

El Ejecutivo local ya ha puesto en marcha el procedimiento definitivo para ampliar los servicios. La Concejalía de Patrimonio acaba de firmar un decreto que aprueba el expediente para la adquisición directa de una parcela con la que el Ayuntamiento busca habilitar una zona de estacionamiento que absorba de forma ordenada la creciente afluencia de vehículos y resuelva los problemas de aparcamiento en el paraje.

El valor del suelo se ha fijado mediante una tasación técnica oficial de 5 euros por metro cuadrado, lo que supone un presupuesto máximo asignado para la operación de 26.850 euros, que ya cuenta con la conformidad de Intervención Municipal.

Vista del río Sisalde, en el paraje natural de Arteixo. / LOC

La ruta parte del entorno de la playa de Barrañán y atraviesa un paisaje rural y natural por las parroquias de Barrañán, Chamín, Armentón, Monteagudo y Larín. Entre los puntos destacados están los Boedos de Sisalde, la Fraga de Sisalde, el Monte de Cartas, el Castro de Armentón, el Muíño dos Zapata, el Muíño de Margarida, Os Batáns, la iglesia de Monteagudo, el área recreativa de Os Barreiros, el Muíño da Ibia y A Groba, que reciben a miles de visitantes cada año, especialmente en los meses de verano.

Rehabilitación del molino histórico

Esta medida se suma a importantes reformas finalizadas este mismo año, como la rehabilitación integral del molino histórico de Sisalde, un proyecto impulsado por la Consellería de Medio Ambiente que contó con una inversión de 30.000 euros. Estos trabajos permitieron levantar la antigua cubierta y reponerla con materiales idénticos a los originales, además de impermeabilizar las paredes de madera y aplicar un tratamiento protector a toda la edificación.

La intervención también sirvió para limpiar el canal de piedra tradicional, colocar nuevos bancos de granito para el descanso y sustituir ventanas y puertas, manteniendo la estética etnográfica clásica. Asimismo, se instaló un vidrio de seguridad sobre el eje de la piedra del molino para permitir la observación de su mecanismo tradicional y evitar el riesgo de caídas.

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Ahora, con la próxima incorporación de este nuevo aparcamiento, el Concello busca consolidar el turismo verde en la cuenca del Sisalde, garantizando que el acceso a este patrimonio etnográfico y natural recuperado se realice de una manera mucho más cómoda, segura y respetuosa con el medio ambiente.