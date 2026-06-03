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Cambre incorpora dos plazas de estacionamiento para personas con movilidad reducida en O Temple

También traslada otras dos a la calle A Castellana y habilitará otras tres junto a la biblioteca

Nuevos aparcamientos en A Castellana

Nuevos aparcamientos en A Castellana / LOC

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RAC

Cambre

El Ayuntamiento de Cambre ha realizado distintas actuaciones para mejorar la accesibilidad y la seguridad vial del municipio mediante la creación de nuevas plazas de aparcamiento reservadas para personas con movilidad reducida (PMR), la reubicación de otras ya existentes y la renovación de su señalización horizontal.

Los trabajos han permitido trasladar dos plazas PMR en la calle A Castellana, así como crear otras dos nuevas en O Temple, concretamente en las calles Otero Pedrayo y Constitución.

Además, el Concello prevé habilitar próximamente otras tres plazas reservadas junto a la Biblioteca Municipal Central María Pita, frente al Centro de Salud de Cambre y delante de la Biblioteca Municipal Os Templarios, con el objetivo de facilitar el acceso a servicios públicos de uso frecuente por parte de los vecinos.

También se ha habilitado una nueva zona de estacionamiento para motos y ciclomotores en el vial de la plaza José Luis Caso Cortines, en O Temple, contribuyendo a una mejor organización del aparcamiento y de la movilidad en este entorno.

Estas actuaciones forman parte de las tareas de mantenimiento y mejora del espacio público que impulsa el Ayuntamiento, con el fin de facilitar los desplazamientos de las personas con mayores dificultades de movilidad y reforzar la accesibilidad en los distintos núcleos del municipio.

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"Queremos un Cambre más accesible para todas las personas y seguiremos impulsando actuaciones que mejoren la movilidad y la calidad de vida de nuestros vecinos", señala la alcaldesa de Cambre, Diana Piñeiro.

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