Golf de Xaz celebra su primer lustro con más de 1.000 personas vinculadas al club

El proyecto de la urbanización de Xaz tuvo desde su origen epicentro en un gran club social alrededor del pazo existente. Ahora, Golf Xaz celebra sus cinco años de vida como un referente más de Oleiros, con más de 1.000 personas vinculadas a un proyecto que compagina deporte, familia y vida social.

Para celebrar esta efeméride el club ha programado un gran evento los días 19 y 20 de junio que combinará competición deportiva, actividades familiares, propuestas gastronómicas y una gran fiesta para socios e invitados. “Este quinto aniversario representa mucho más que un hito en el calendario. Es la confirmación de que existe una manera diferente de entender un club: más abierta, más familiar y más experiencial. En estos cinco años hemos construido una comunidad y queremos seguir creciendo alrededor de las personas”, destacan desde la dirección de Golf Xaz en un comunicado.

Golf Xaz se ha convertido en este tiempo en un club integral con disciplinas como el golf, con campo de 18 hoyos y escuela; croquet, con campo y escuela; pádel, con cuatro pistas, dos de ellas cubiertas; tenis, gimnasio, pilates, yoga o campamentos y actividades infantiles. Cuenta en la actualidad con 400 licencias deportivas activas y un calendario que reúne cada año más competiciones y actividades. En 2025, las instalaciones de Golf Xaz acogieron 83 días de competición, una planificación deportiva a la que se suma una oferta cada vez más amplia de actividades.