El colegio Ponte dos Brozos celebra el séptimo arte con una gran gala en Arteixo

Los alumnos de 2º de Primaria del colegio Ponte dos Brozos hicieron gala de su talento con la entrega de premios de la cuarta edición del Festival de curtametraxes PonteDCine. Un certamen escolar de cortometrajes en el que participaron un total de 104 estudiantes, que se animaron a poner en práctica todo lo aprendido durante el curso a través de la creación de 27 cortos.

La gala, que tuvo lugar esta misma semana en el centro cívico Manuel Murguía de la localidad, contó además con la participación del divulgador arteixano Xabier Maceiras, la actriz Isabel Naveira y miembros de la escuela de Teatro Melandrainas.

Uno de los cortos logró además un premio del Festival de cine escolar Olloboi, por lo que sus docentes se sienten "muy orgullosos". Y es que, para conseguir estos resultados y llevar a cabo esta gran gala final, los profesores se preparan durante todo el año para impartir pequeños conocimientos relacionados con el ámbito audiovisual en sus aulas, independientemente de si su materia es Lengua y Literatura o Matemáticas.

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"Todos colaboramos", aseguran los docentes, que esperan convertir esta cita en un referente del audiovisual infantil en la provincia de A Coruña.