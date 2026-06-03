El colegio Ponte dos Brozos celebra el séptimo arte con una gran gala en Arteixo
Un total de 104 alumnos de 2º de Primaria crearon 27 cortometrajes a lo largo del curso escolar por el Festival de curtametraxes PonteDCine
Los alumnos de 2º de Primaria del colegio Ponte dos Brozos hicieron gala de su talento con la entrega de premios de la cuarta edición del Festival de curtametraxes PonteDCine. Un certamen escolar de cortometrajes en el que participaron un total de 104 estudiantes, que se animaron a poner en práctica todo lo aprendido durante el curso a través de la creación de 27 cortos.
La gala, que tuvo lugar esta misma semana en el centro cívico Manuel Murguía de la localidad, contó además con la participación del divulgador arteixano Xabier Maceiras, la actriz Isabel Naveira y miembros de la escuela de Teatro Melandrainas.
Uno de los cortos logró además un premio del Festival de cine escolar Olloboi, por lo que sus docentes se sienten "muy orgullosos". Y es que, para conseguir estos resultados y llevar a cabo esta gran gala final, los profesores se preparan durante todo el año para impartir pequeños conocimientos relacionados con el ámbito audiovisual en sus aulas, independientemente de si su materia es Lengua y Literatura o Matemáticas.
"Todos colaboramos", aseguran los docentes, que esperan convertir esta cita en un referente del audiovisual infantil en la provincia de A Coruña.
- La histórica panadería de Arteixo que sigue haciendo el pan como hace un siglo: 'De pequeño me dormía en los sacos de harina
- Marcos López, mejor instalador joven en la provincia de A Coruña: “Quiero ser electricista porque hay mucho futuro, tener una carrera ya no te asegura nada”
- Al rescate del antiguo jardín y el bosque del pazo de Baldomir: 'Es una península anclada a otro tiempo
- Reabre una de las terrazas más esperadas de Barrañán: el jardín a 20 minutos de A Coruña con un churrasco 'estupendo
- Nike reabre en Coruña The Style Outlets con un nuevo concepto de tienda
- Luz verde a la rehabilitación de Oseiro y Sol y Mar: la Xunta aprueba las ayudas para reformar más de 700 viviendas en Arteixo
- Morás suma músculo industrial en Arteixo con un nuevo centro logístico de casi un millón de euros
- Fallece un hombre de 41 años tras un accidente de tráfico en Abegondo