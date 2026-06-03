Costas retira los restos del antiguo paseo marítimo de Sada

La Demarcación de Costas ha comenzado los trabajos para retirar los restos del antiguo paseo marítimo de Sada, que permanecían visibles en el margen derecho de la Praia Nova, junto a la desembocadura del río Maior. Se trata, en concreto, de los restos de la antigua balaustrada de piedra, que fue enterrada bajo la arena hace más de 20 años, en el transcurso de las obras del actual paseo, y que quedó al descubierto hace ya unos años, causando "un importante impacto visual en uno de los espacios más emblemáticos del litoral sadense", como admite el Concello.

Los trabajos se prolongarán durante los próximos días y obligarán a cortar parcialmente el paseo marítimo para permitir el acceso de la maquinaria en condiciones de seguridad. La Demarcación de Costas ha instalado además una malla de contención en la zona intermareal para evitar que el movimiento de áridos y lodos pueda afectar al resto del arenal.

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La actuación fue demandada por el Concello de Sada tras las quejas vecinales de los últimos años por el impacto derivado de la presencia de estos escombros en la playa.