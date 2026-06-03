Herido al colisionar un taxi y un turismo en Rutis
La llamada de uno de los implicados alertó al 112 del choque por alcance que tuvo lugar esta mañana en la avenida de Vilaboa
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Un accidente de tráfico registrado en la mañana de este miércoles en la parroquia de Rutis, en Culleredo, se ha saldado con una persona herida.
El 112 recibió el aviso por parte del ocupante de uno de los vehículos que colisionaron a la altura del número 175 de la avenida de Vilaboa.
Se trató de un choque por alcance entre un taxi y un vehículo, según explica el servicio de emergencias.
Fueron movilizados Urgencias Sanitarias, Policía Local, Bomberos y Protección Civil.
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