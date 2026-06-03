Un incendio calcina una vivienda en Vilasantar y el Ayuntamiento llama a ayudar a sus propietarios
La familia perdió su vivienda y sus pertenencias en el siniestro, que ocurrió de madrugada
EP
Un padre y una hija han perdido su vivienda en un incendio registrado el pasado lunes en Vilasantar. Según informa el Consistorio, el fuego se produjo de madrugada, sobre las 5,30 horas, y la casa y los enseres se quemaron por completo.
Efectivos del GES de Curtis y los bomberos de Arzúa lograron extinguir el fuego, pero los propietarios han perdido su vivienda, que carecía de seguro. A causa de las llamas también murió su mascota, una perra de 13 años.
El Ayuntamiento informa de que activó un protocolo de emergencia social, con una aportación económica para ayudar a los afectados a "recuperar la normalidad". Y que les ha facilitado la asistencia de dos psicólogos.
Llamada a ayudar
Pero ha agregado que los vecinos más próximos también se han movilizado para ayudar y han habilitado una cuenta para donaciones.
Aunque el Ayuntamiento explica que el propio afectado considera que hay personas que "pueden necesitar más esta ayuda", sostiene que "cada grano de arena suma en un momento tan angustioso", y apela a echar una mano. "Consideramos que siempre estaremos para apoyar a un vecino", ha sentenciado.
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