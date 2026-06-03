Lavado de cara a la emblemática fuente Diana Cazadora de Betanzos

El Concello de Betanzos acaba de iniciar los trabajos de restauración de uno de sus elementos patrimoniales más emblemáticos: la fuente de la Diana Cazadora. La actuación permitirá solventar los problemas de filtraciones derivados del desgaste de la piedra. La restauración incluye también la limpieza del óxido acumulado, la recuperación de las letras doradas y el repintado de la escultura con el característico verde Betanzos.