Oleiros abre el plazo para apuntarse a la cooperativa de la promoción Xardíns da Rabadeira

El Concello de Oleiros sigue apostando por la vivienda de protección. Su alcalde, Ángel García Seoane, ha anunciado que "a finais de esta semana" se abrirá el plazo para apuntarse a la cooperativa creada por el Gobierno local para acceder a uno de los 20 inmuebles de la promoción Xardíns da Rabadeira, en pleno centro de la capital municipal.

Javier Castro, responsable de Gestogar, la empresa que está detrás de esta promoción, explica que el Concello habilitará en su web un espacio para que se puedan inscribir las personas interesadas en participar como socias en la cooperativa. Finalizado el proceso, el Gobierno local les facilitará el listado para contactar con ellas e informarle de las características de la urbanización.

Las viviendas, de 2 y 3 dormitorios, con terraza, trastero y plaza de garaje, saldrán a la venta con los precios oficiales marcados por la Xunta. Para optar a estos pisos tendrán preferencia las personas empadronadas en Oleiros, aunque desde el Concello señalan que, en el caso de quedar vacantes, residentes de otros municipios podrán adquirirlas. También apuntan que, en el caso de que haya mucha demanda, se procederá a realizar un sorteo para adjudicar los pisos. En cualquier caso, habrá una asamblea informativa en el mes de julio en la que se dará cuenta de todos los detalles.

"Os prezos variarán en función dos metros, pero andarán arredor dos 210.000 euros", apuntó el alcalde, que recordó que, además de esta promoción, el Concello tiene actualmente en construcción 148 viviendas de protección oficial en Perillo, Xaz y Mera, también promovidas por cooperativas municipales. Respecto a la de Mera, aclaró que el inicio de las obras está pendiente de la aprobación definitiva de una modificación del PXOM "porque na parcela que se vai a construir os baixos vanse converter tamén en vivenda".

Xardíns da Rabadeira se levanta sobre dos parcelas públicas que salieron a concurso y una tercera que Gestogar ha añadido a la promoción. Sobre ellas se levantarán en total 26 viviendas, 20 de protección (las que provienen de las parcelas del Concello) y 6 a precio libre. Desde Gestogar valoran este tipo de iniciativas. "Por una vez, cuando se hace algo bien, hay que reconocerlo: está siendo un éxito", afirma Javier Castro que recuerda que los socios de la cooperativa reciben una ayuda de hasta 16.000 euros de la Xunta en el momento de escriturar. No obstante, señala que la entrada es el gran obstáculo. "El 20% es mucho dinero y no está al alcance de muchas personas. Si hubiese una ayuda pública ahí, sería sumamente efectiva", asegura.