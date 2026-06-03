La terraza de Oleiros para ver el atardecer en primera línea: 8 grifos de cerveza y burgers con un pan "espectacular"

Pocos son los lugares en los que se puede ver batir el mar contra un castillo del siglo XVI mientras se disfruta de una cerveza artesana. Pero en Santa Cruz, a tan solo 20 minutos de A Coruña, existe una terraza en primera línea de costa cuya clientela ya lo considera una estampa habitual.

Dice su público más acérrimo que es casi un pecado acudir y no probar alguno de sus ocho grifos cerveceros o sus famosos emparedados con un pan "espectacular", que se disfrutan mejor cuando se acerca el verano y empiezan a subir las temperaturas. El atardecer desde sus mesas es otra de esas cosas que queda en el recuerdo. "Las vistas y las puestas de sol, de las mejores de la zona", asegura uno de los clientes de Porto Alé, el bar que, hace unos años, montaron Paloma Otero, Brais López y Marta Galán.

Esta última es, precisamente, la responsable de Cervexa AléAlé, una cerveza artesana que en A Coruña se degusta en locales como la cervecería Malte y que en esta terraza coruñesa con vistas al océano no falta en las comandas. Aunque también hay opciones para quienes prefieren los cócteles o el vino, y para quienes acuden a por algo de picar para rematar un día de sol en sus mesas de madera.

Uno de sus platos estrella son las conocidas como zocas, una suerte de hamburguesa única. "Las zocas son los emparedados de la casa, una reinterpretación propia en la que rompemos con el esquema típico, aportando variedad de sabores", explican desde el local.

Su ensaladilla, también distinta a la receta clásica, es otro de los bestsellers. Se sirve en un pan hecho con cerveza brown de AléAlé, porque el amor al lúpulo en este bar de Oleiros está en todas partes: se usa en sus tostas -de salmón, pulled pork y pollo- y en sus salsas y se convierte, para muchos, en un buen complemento para bajar el calor tras recorrer el paseo marítimo.

Porto Alé, el bar de Santa Cruz con música en directo y los mejores callos de Galicia

Aunque se puede tomar algo junto al embarcadero en cualquier momento, lo más recomendable es acercarse a Porto Alé los días que el bar agenda citas musicales. Los conciertos en directo suelen ser los viernes o los sábados con la caída de la tarde, cuando los ritmos de rock, blues, folk e incluso flamenco se cuelan desde la terraza de abajo -a pocos pasos del muro que delimita el paseo- hasta la que se encuentra en la parte de arriba.

Si el día no acompaña, es posible tomar algo dentro, aunque lo mejor es disfrutar de sus mesas bajo el sol. Los domingos son otro de esos momentos en los que la 'experiencia Alé' se vive al máximo: y es que, junto a la consumición, se da "un pincho de cortesía hasta las 13.45 horas o fin de existencias" de una de las recetas más laureadas de A Coruña.

Hablamos de los callos del Culuca, elegidos como los mejores de Galicia en la última edición de los Premios da Cociña Galega. "Chisco [Jiménez] es el artífice gracias a su proyecto, que acaba de ser incluido en la prestigiosa Guía Macarfi", indican desde el establecimiento, que se refiere a sí mismo como un taproom.

El término no es más que una forma de definir un bar con cervezas artesanales -la Guaguancó es una de las preferidas del público- y un ambiente que invita al relax. Los lunes y los martes cierran, pero el resto de la semana los grifos no tienen un respiro: abren de 18.00 a 23.30 horas los miércoles y jueves, hasta las 01.30 los viernes, la misma hora a la que cierran los sábados.

Ese día, el horario comienza a las 12.00 horas, lo que permite disfrutar del sol en su punto máximo. Los domingos, eso sí, la verja se baja antes, a las 22.30 horas, tiempo aún suficiente para reunir fuerzas de cara al lunes recostado frente al océano.