El Torneo de Fútbol Praia de Sada amplía su capacidad hasta los 500 inscritos

La Sociedad de Sada y el Concello inician los preparativos para la novena edición del Torneo Fútbol Praia Sada, que se celebrará del 5 al 9 de agosto.

La competición, que alcanzó los 300 participantes en los años anteriores, amplía su capacidad hasta el medio millar de inscritos, distribuidos en categorías que van desde prebenjamines a juveniles.

La organización avanza que el popular torneo dispondrá este año de tres campos. Habrá partidos desde las nueve de la mañana hasta las 21.00, programas en directo, regalos y "alguna sorpresa más".

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El Concello incrementa su colaboración con la instalación de dos nuevas porterías y gestiona ante Costas los permisos para instalar un graderío portátil en la playa y la cobertura del seguro de accidentes de los participantes. La Sociedad de Sada se encarga de las inscripciones, arbitrajes y la gestión deportiva del torneo.