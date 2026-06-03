El Torneo de Fútbol Praia de Sada amplía su capacidad hasta los 500 inscritos
Los organizadores aspiran a batir récords de participación en esta popular competición deportiva
La Sociedad de Sada y el Concello inician los preparativos para la novena edición del Torneo Fútbol Praia Sada, que se celebrará del 5 al 9 de agosto.
La competición, que alcanzó los 300 participantes en los años anteriores, amplía su capacidad hasta el medio millar de inscritos, distribuidos en categorías que van desde prebenjamines a juveniles.
La organización avanza que el popular torneo dispondrá este año de tres campos. Habrá partidos desde las nueve de la mañana hasta las 21.00, programas en directo, regalos y "alguna sorpresa más".
El Concello incrementa su colaboración con la instalación de dos nuevas porterías y gestiona ante Costas los permisos para instalar un graderío portátil en la playa y la cobertura del seguro de accidentes de los participantes. La Sociedad de Sada se encarga de las inscripciones, arbitrajes y la gestión deportiva del torneo.
- La histórica panadería de Arteixo que sigue haciendo el pan como hace un siglo: 'De pequeño me dormía en los sacos de harina
- Marcos López, mejor instalador joven en la provincia de A Coruña: “Quiero ser electricista porque hay mucho futuro, tener una carrera ya no te asegura nada”
- Al rescate del antiguo jardín y el bosque del pazo de Baldomir: 'Es una península anclada a otro tiempo
- Reabre una de las terrazas más esperadas de Barrañán: el jardín a 20 minutos de A Coruña con un churrasco 'estupendo
- Nike reabre en Coruña The Style Outlets con un nuevo concepto de tienda
- Luz verde a la rehabilitación de Oseiro y Sol y Mar: la Xunta aprueba las ayudas para reformar más de 700 viviendas en Arteixo
- Morás suma músculo industrial en Arteixo con un nuevo centro logístico de casi un millón de euros
- Fallece un hombre de 41 años tras un accidente de tráfico en Abegondo