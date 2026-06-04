La Xunta congela la mejora de la AC-400 y deja en lista de espera la histórica demanda de Culleredo
La Consellería explica que hasta que no se finalicen la primera y la segunda fase del Plan de Sendas no se podrán iniciar las obras, para las que cuentan con un presupuesto de 920.000 euros
El futuro de la seguridad vial en la carretera autonómica AC-400, a su paso por el municipio de Culleredo, aún no tiene plazos fijados. La Xunta ha confirmado este jueves que la comprometida y demandada senda peatonal para el tramo que conecta Vinxeira Pequena y Peiro de Arriba ha sido incluida finalmente en la tercera fase del nuevo Plan de Sendas de Galicia, aunque las obras todavía no cuentan con fecha de inicio.
El proyecto técnico incluye actuar entre los puntos kilométricos 4+510 y 7+280, según fuentes de la Consellería de Vivenda e Infraestruturas, que aseguran que la obra final se traducirá en la ejecución de 1,57 kilómetros de nueva senda peatonal, que se intercalarán con los 1,2 kilómetros de aceras que ya existen en la zona. La inversión estimada por la administración autonómica para este vial supera los 920.000 euros.
Sin embargo, la Xunta matiza que "neste intre se está traballando na primeira e segunda fase" de dicho plan estratégico y que no se acometerá este tramo hasta que se completen las etapas previas. La respuesta llega tras convertirse la falta de aceras en un problema estructural del municipio, motivo por el cual también se ha quejado formalmente el propio Gobierno local de Culleredo, en manos del PSOE.
Y, la presión social y política ha aumentado tras una reunión de los diputados del BNG, Paulo Ríos e Iria Taibo, junto al portavoz local Tono Chouciño, con los vecinos de las parroquias afectadas de Sueiro, Sésamo y Celas. Los populares también se unieron a la demanda, aunque reprocharon al alcalde que no cumpliese hace años su promesa y ejecutase este proyecto con fondos municipales.
La indignación vecinal cuenta ya con el respaldo de 400 firmas y un toque de atención ante la Valedora do Pobo para reclamar una solución urgente. Desde el frente nacionalista avanzan nuevas acciones y recuerdan que "a falta de beirarrúas resulta perigosa, tanto para os peóns como para os vehículos que circulan", forzando a los viandantes a caminar por el medio de los carriles. Ante este escenario, Gobierno local y oposición volverán a llevar iniciativas tanto al Parlamento como a próximas sesiones plenarias de Culleredo para exigir que los 920.000 euros presupuestados por la Xunta se ejecuten cuanto antes.
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