Arteixo iniciará en junio la obra del nuevo parque infantil y zona de biosaludables de Candame
La intervención, adjudicada a Jardinería Arce por 338.000 euros, se localiza entre las calles Aurelio Aguirre y Pastor Díaz
El Concello de Arteixo acaba de adjudicar a la empresa Jardinería Arce por 338.000 euros el nuevo parque infantil en la zona de Candame. El proyecto la humanización de una parcela de más de 16.000 metros cuadrados, que actualmente se encuentra vacía y cubierta únicamente de césped. La intervención se localiza entre las calles Aurelio Aguirre y Pastor Díaz, complementando las recientes obras de urbanización de la zona, que implantaron en el barrio nuevas aceras, iluminación pública y mobiliario urbano, como bancos y papeleras.
El parque infantil contará con 12 elementos de juego de "última generación", certificados bajo estrictas normas europeas de seguridad. Entre el equipamiento destacan un carrusel y un columpio combinado diseñados para que niños con diferentes capacidades puedan jugar juntos, juegos musicales y toboganes de ladera y cuerdas de trepa, entre otros.
Toda el área contará con pavimento de caucho continuo amortiguador y un vallado perimetral de seguridad para proteger a los usuarios del tráfico rodado cercano. Para los adultos y personas mayores se ha proyectado una zona de descanso y actividad física. Esta área incluirá elementos biosaludables —bicicleta estática y de brazos— y una plaza de estancia coronada por una pérgola de madera y acero que cubrirá el 50% de la superficie para generar sombra. El mobiliario se completa con bancos prefabricados de hormigón y madera, mesas de diseño y nuevas redes de alumbrado, riego y una fuente de agua potable.
Primera fase
El Concello finalizó a principios del 2025 la primera fase de las obras de urbanización del entorno de Candame, que carecía de aceras, espacios verdes y mobiliario urbano. Así, tras una actuación presupuestada en 524.000 euros, han quedado urbanizadas las calles Manuel Murguía, Rogelio Aguirre y Rosalía de Castro. Ahora se acometerá la segunda fase con la construcción del parque y una zona de descanso y biosaludables para los adultos.
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