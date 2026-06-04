Charlas, rutas, música y sesión vermú este fin de semana en el pazo de Meirás

El pazo de Meirás ya es patrimonio público y, a la espera de que las administraciones avancen en la definición de los usos, el Consello Cívico de Meirás da un paso para apropiarse y resignificar la antigua residencia estival del dictador Francisco Franco.

Este colectivo recién nacido, un equipo multidisciplinar capitaneado por jóvenes vinculados a la Asociación Cultural Irmáns Suárez Picallo, aspira a abrir un debate con las jornadas Día de Meirás: memoria, tradición e futuro, que se celebrarán los días 6 y 7 de junio y que combinan reflexión, debate y variadas actividades lúdicas.

Cartel de las jornadas en el pazo de Meirás / LOC

Se trata de la primera actividad civil que acogen As Torres desde su recuperación definitiva para el patrimonio público y comenzará con la lectura de un manifiesto sobre la necesidad de dar pasos en la "difusión de la verdad histórica, la reparación democrática y la transmisión a las nuevas generaciones" de toda la historia de Meirás, desde Pardo Bazán a la actualidad, tras el proceso judicial que logró un hito histórico: recuperar para la ciudadanía este inmueble expoliado durante la dictadura.

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Los asistentes podrán disfrutar de rutas basadas en la historia arquitectónica, social y política del pazo de Meirás; participar en mesas de debate y disfrutar de un día de fiesta con conciertos, sesiones vermú y talleres de ilustración, escritura infantil y hasta una foliada con Nova Troula. El programa incluye también una Feira Democrática da Memoria con puestos de asociaciones memorialistas, editoriales y archivos y finalizará con la entrega del primer Premio Meirás da Memoria Democrática e Dignidade Pública.