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Me Fritos and the Gimme Cheetos se suma al cartel de Rock in Cambre 2026

El grupo de punk-rock asturiano se incorpora al festival, que se celebrará los días 25 y 26 de septiembre

Me Fritos and the Gimme Cheetos.

Me Fritos and the Gimme Cheetos. / LOC

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Cambre

El cartel del Rock in Cambre 2026 sigue ganando variedad con su última confirmación. El Gobierno local ha anunciado la incorporación de Me Fritos and the Gimme Cheetos, una de las bandas más "singulares, gamberras y divertidas" del panorama musical estatal, que promete transformar el recinto en lo que ellos mismos denominan una auténtica "verbena underground".

Fundada en Asturias en 2016, la formación ha cimentado su éxito sobre una fórmula tan simple como infalible que consiste en agarrar canciones hiperconocidas por el gran público, romper cualquier prejuicio musical y transformarlas en "trallazos" de punk-rock melódico. El resultado de este choque de estilos son directos cargados de velocidad, humor, distorsión y una interacción constante, una propuesta desenfadada que les ha llevado en los últimos años a recorrer los escenarios de los festivales más potentes del país como el Resurrection Fest, Viña Rock, Tsunami Xixón, Revenidas o Pirata Beach Festival.

Biznaga y Boikot

Con este nuevo fichaje, el festival coruñés, que se celebrará los días 25 y 26 de septiembre, amplía sus registros para ofrecer experiencias diferentes en esta edición. Los asturianos se unen así a los pesos pesados que ya habían sido confirmados previamente para la cita de este año, los madrileños Biznaga, consagrados como una de las bandas más en forma del panorama punk actual, y los veteranos Boikot, todo un clásico y un seguro de vida a la hora de revolucionar al público.

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La gran novedad de este Rock in Cambre 2026 será el regreso al formato grande de dos días completos de conciertos, una ampliación muy esperada por los habituales del evento. Además, fiel a su filosofía de apoyar la escena de la comarca, la organización ha avanzado que el cartel definitivo contará con la participación de cinco bandas del entorno para reforzar el talento local, mientras se espera que en las próximas semanas se sigan desvelando nuevas incorporaciones y sorpresas.

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