El profesor que convirtió el colegio de Caión en su particular ‘School of Rock’: “Aquí temos un coro propio dende hai dez anos”

Aunque a él le parezca que fue ayer, José Carballido llegó con su plaza definitiva como profesor de música a Caión hace ya una década. Con ganas de continuar poniendo en práctica su pasión por la música, y por el rock en particular, el coruñés aterrizó en esta pequeña parroquia de A Laracha con un sinfín de ideas que, en menos de un año en el centro, logró poner en marcha a través de un coro propio con sus estudiantes.

Al igual que Jack Black en School of Rock, Carballido no estaba dispuesto a renunciar a sus sueños, por eso decidió compartir su entusiasmo y sus conocimientos con los menores, con los que ha participado en varios concursos provinciales, entre ellos el certamen Quero cantar de la Diputación de A Coruña, en el que han logrado llevarse dos victorias en los últimos años.

José Carballido con sus alumnos de Caión. / CARLOS PARDELLAS

Carballido es el compositor y guitarrista del coro, el cual divide en dos grupos en función de la edad: uno de primero a tercero de Primaria, y otro de cuarto a sexto. Los 85 alumnos del centro de Caión dan clases de canto una vez por semana.

Gracias a la colaboración con la asignatura de Lingua e Literatura Galega, el profesor imparte clases de refuerzo vocal en las que emplea repertorio tradicional gallego, musicaliza versos de grandes escritores de la comunidad y, a su vez, ensayan y aprenden temas propios. "É unha forma moi divertida e didáctica de ensinar cultura e lingua galega, e a eles encántalles", asegura el docente, que afirma que su mayor satisfacción es oírlos cantar y ver la ilusión y el esfuerzo que le ponen todos.

Con 15 anos descubrín que o meu era o rock, e xa empecei a darlle á guitarra, e ata agora

"Eu, con oito anos, xa tiña catro cursos de solfexo aprobados, despois empecei a tocar o violín e o piano e con 15 descubrín que o meu era o rock, e xa empecei a darlle á guitarra, e ata agora", recuerda el docente, que cree que la música clásica y académica es complicada de entender y asimilar a edades tan tempranas, por eso busca la forma de transmitir toda esa motivación e interés que a él le faltaron en su momento. "Gústame toda a música, a que está ben feita, claro, e quero que os pequenos a vexan e a entendan con ánimo e non como un castigo", sostiene Carballido, que no dejó el coro ni en la pandemia.

José Carballido con sus alumnos de Caión. / Carlos Pardellas

Aunque tuvo que abandonar el aula en la que cada día ve romper las olas del mar de Caión, ni en el covid se dio por vencido. "Había que seguir", dice el profesor, que divide las sesiones en varias partes: vocalización, respiración, resonancia, emisión y ensayo o preparación de nuevas piezas. Y, precisamente este viernes, 5 de junio, los alumnos lo darán todo en el concierto de fin de curso del colegio para mostrar todo lo aprendido durante el año.

Todo el profesorado, pero en especial José Carballido y el director, José Roca, asistirán y vivirán con emoción la actuación. Y es que A Sombra dos Soños, la banda de rock formada por Carballido hace apenas tres años, es el otro proyecto que comparte junto al director del colegio, que es el teclista del grupo.

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"Non lle dedicamos todo o tempo que nos gustaría, pero aí estamos, nós non perdemos as ganas nin a ilusión", sostiene el profesor de música, que acaba de lanzar con A Sombra dos Soños un nuevo EP titulado Lembranzas futuras. "Esperemos poder seguir cantando e tocando moitos anos máis", concluye el profesor.