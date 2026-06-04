El PSOE de Arteixo exige corregir los "defectos" del aparcamiento de Sinforiano López
Su portavoz, Martín Seco, lamenta que la ejecución de la obra sea "deficiente" por la falta de alumbrado público y los problemas de salubridad
El PSOE de Arteixo exige al Concello que acondicione de forma "urgente" el nuevo aparcamiento público situado entre las calles Sinforiano López y Guerra de la Independencia. La formación celebra que el Ejecutivo de Carlos Calvelo haya asumido "por fin" esta dotación de estacionamiento que los socialistas reclamaban desde 2023, pero lamenta que la ejecución actual de la obra sea "deficiente".
Los socialistas afirman que la falta de planificación ha convertido el recinto en un punto "peligroso" debido a la total ausencia de alumbrado público y a los problemas de salubridad generados en los accesos. El portavoz socialista, Martín Seco, critica con dureza la contradicción de un Gobierno local que presume de gestión en las redes sociales mientras "entrega a los vecinos infraestructuras que no cumplen con los mínimos estándares de seguridad".
Ante esta situación, Martín Seco exige al alcalde que asuma su responsabilidad y corrija de inmediato lo que califica como una "chapuza" de ejecución. El portavoz señala también la necesidad de crear una conexión peatonal adecuada que aproveche la acera existente en la Avenida de Fisterra, permitiendo a los conductores salir a pie del recinto de forma segura. El PSOE concluye advirtiendo que no basta con abrir solares para acallar las protestas vecinales, sino que las obras públicas deben rematarse siempre garantizando criterios básicos de dignidad, salubridad y seguridad para los peatones.
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