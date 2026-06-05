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Arteixo inicia las obras de rehabilitación del complejo deportivo Montegolf

La instalación deportiva se compondrá de un edificio principal con vestuarios, aseos, salas polivalentes e zonas exteriores verdes en las que se integrarán varias pistas deportivas y una piscina al aire libre

Vista de las instalaciones del complejo deportivo de Montegolf.

Vista de las instalaciones del complejo deportivo de Montegolf. / LOC

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Arteixo

Arteixo acaba de iniciar las obras en el complejo deportivo de Montegolf, que será rehabilitado con una inversión de 648.000 euros en la que participan Arteixo, A Coruña y Culleredo. La Xunta participa en la inversión con una subvención de 342.000 euros. La obra está siendo acometida por López Cao tras su adjudicación en concurso público por parte del Concello de Arteixo.

El complejo fue cedido al Ayuntamiento por la empresa Riofisa tras un acuerdo destinado a resolver el abandono de una instalación privada que fue afectada por la gran crisis inmobiliaria, y aumentará los servicios para crear una gran zona deportiva en este lugar limítrofe entre los tres Ayuntamientos que dé servicio a vecinos que viven a escasos metros unos de otros.

El complejo deportivo se compondrá de un edificio principal con vestuarios, aseos, salas polivalentes e zonas exteriores verdes en las que se integrarán varias pistas deportivas y una piscina al aire libre.

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Las actuaciones previstas se centrarán en obras de rehabilitación, reparación, ampliación y modernización del equipamiento, substituyendo, por ejemplo, las actuales pistas de pádel por pistas multideporte que favorezcan las actividades dedinamización y práctica de disciplinas más alineadas con la actividad de los vecinos del contorno, devolviendo la funcionalidad al complejo y aumentando los servicios previstos inicialmente al colaborar los tres Ayuntamientos en el proyecto.

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