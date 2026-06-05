Arteixo inicia las obras de rehabilitación del complejo deportivo Montegolf
La instalación deportiva se compondrá de un edificio principal con vestuarios, aseos, salas polivalentes e zonas exteriores verdes en las que se integrarán varias pistas deportivas y una piscina al aire libre
Arteixo acaba de iniciar las obras en el complejo deportivo de Montegolf, que será rehabilitado con una inversión de 648.000 euros en la que participan Arteixo, A Coruña y Culleredo. La Xunta participa en la inversión con una subvención de 342.000 euros. La obra está siendo acometida por López Cao tras su adjudicación en concurso público por parte del Concello de Arteixo.
El complejo fue cedido al Ayuntamiento por la empresa Riofisa tras un acuerdo destinado a resolver el abandono de una instalación privada que fue afectada por la gran crisis inmobiliaria, y aumentará los servicios para crear una gran zona deportiva en este lugar limítrofe entre los tres Ayuntamientos que dé servicio a vecinos que viven a escasos metros unos de otros.
El complejo deportivo se compondrá de un edificio principal con vestuarios, aseos, salas polivalentes e zonas exteriores verdes en las que se integrarán varias pistas deportivas y una piscina al aire libre.
Las actuaciones previstas se centrarán en obras de rehabilitación, reparación, ampliación y modernización del equipamiento, substituyendo, por ejemplo, las actuales pistas de pádel por pistas multideporte que favorezcan las actividades dedinamización y práctica de disciplinas más alineadas con la actividad de los vecinos del contorno, devolviendo la funcionalidad al complejo y aumentando los servicios previstos inicialmente al colaborar los tres Ayuntamientos en el proyecto.
- La histórica panadería de Arteixo que sigue haciendo el pan como hace un siglo: 'De pequeño me dormía en los sacos de harina
- Cerceda nota el tirón de la Vía Verde con 18.000 usuarios en 2025: 'En el bar pasamos de vender dos menús diarios a 40 en menos de un año
- Marcos López, mejor instalador joven en la provincia de A Coruña: “Quiero ser electricista porque hay mucho futuro, tener una carrera ya no te asegura nada”
- La terraza de Oleiros para ver el atardecer en primera línea: 8 grifos de cerveza y burgers con un pan 'espectacular
- Al rescate del antiguo jardín y el bosque del pazo de Baldomir: 'Es una península anclada a otro tiempo
- Oleiros abre el plazo para apuntarse a la cooperativa de la promoción Xardíns da Rabadeira
- Luz verde a la rehabilitación de Oseiro y Sol y Mar: la Xunta aprueba las ayudas para reformar más de 700 viviendas en Arteixo
- Morás suma músculo industrial en Arteixo con un nuevo centro logístico de casi un millón de euros