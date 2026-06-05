Baldo Ramos y Sara Plaza, ganadores del 29º Premio de Poesía Concello de Carral
El acto, presidido por el alcalde José Luis Fernández Mouriño y el director xeral de Cultura de la Xunta, Anxo Lorenzo, sirvió también para presentar Especies invasoras, el libro con el que Branca Trigo ganó la edición de 2025
El Concello de Carral entregó este viernes el 29º Premio de Poesía a los autores Baldo Ramos y Sara Plaza por su obra conjunta Porcelana e chumbo. El jurado eligió por unanimidad este poemario, que destaca por su "madurez expresiva e imágenes innovadoras", entre los 77 trabajos presentados al certamen.
El acto, presidido por el alcalde José Luis Fernández Mouriño y el director xeral de Cultura de la Xunta, Anxo Lorenzo, sirvió también para presentar Especies invasoras, el libro con el que Branca Trigo ganó la edición de 2025.
Durante el evento, conducido por el técnico de Cultura Carlos Lorenzo, el regidor felicitó a los ganadores y destacó la trayectoria de este certamen de referencia autonómica. Además, Fernández Mouriño avanzó que el Concello organizará una programación especial en 2027 para conmemorar la 30ª edición del premio. El acto literario contó con la intervención de Miriam Ferradás y Miguel Anxo Fernán Vello, y se cerró con la música de Francisco Castro.
- La histórica panadería de Arteixo que sigue haciendo el pan como hace un siglo: 'De pequeño me dormía en los sacos de harina
- Cerceda nota el tirón de la Vía Verde con 18.000 usuarios en 2025: 'En el bar pasamos de vender dos menús diarios a 40 en menos de un año
- Marcos López, mejor instalador joven en la provincia de A Coruña: “Quiero ser electricista porque hay mucho futuro, tener una carrera ya no te asegura nada”
- La terraza de Oleiros para ver el atardecer en primera línea: 8 grifos de cerveza y burgers con un pan 'espectacular
- Al rescate del antiguo jardín y el bosque del pazo de Baldomir: 'Es una península anclada a otro tiempo
- Oleiros abre el plazo para apuntarse a la cooperativa de la promoción Xardíns da Rabadeira
- Luz verde a la rehabilitación de Oseiro y Sol y Mar: la Xunta aprueba las ayudas para reformar más de 700 viviendas en Arteixo
- Morás suma músculo industrial en Arteixo con un nuevo centro logístico de casi un millón de euros