Baldo Ramos y Sara Plaza, ganadores del 29º Premio de Poesía Concello de Carral

El Concello de Carral entregó este viernes el 29º Premio de Poesía a los autores Baldo Ramos y Sara Plaza por su obra conjunta Porcelana e chumbo. El jurado eligió por unanimidad este poemario, que destaca por su "madurez expresiva e imágenes innovadoras", entre los 77 trabajos presentados al certamen.

El acto, presidido por el alcalde José Luis Fernández Mouriño y el director xeral de Cultura de la Xunta, Anxo Lorenzo, sirvió también para presentar Especies invasoras, el libro con el que Branca Trigo ganó la edición de 2025.

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Participantes durante la entrega de premios del certamen de Carral. / LOC

Durante el evento, conducido por el técnico de Cultura Carlos Lorenzo, el regidor felicitó a los ganadores y destacó la trayectoria de este certamen de referencia autonómica. Además, Fernández Mouriño avanzó que el Concello organizará una programación especial en 2027 para conmemorar la 30ª edición del premio. El acto literario contó con la intervención de Miriam Ferradás y Miguel Anxo Fernán Vello, y se cerró con la música de Francisco Castro.