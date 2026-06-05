Ballenoil reactiva su proyecto para construir una gasolinera en el polígono de Sabón tras los informes negativos de la Xunta

El proyecto para instalar una nueva estación de servicio en el polígono de Sabón, en Arteixo, coge impulso. La empresa Bnoil Desarrollo Global S.L., sociedad vinculada a Ballenoil, avanza en la tramitación ambiental de una gasolinera con centro de lavado en el número 2 de la avenida de la Diputación. La promotora ha presentado una memoria ambiental refundida con el objetivo de subsanar los errores del documento anterior, ya que el año pasado recibió informes desfavorables por parte de la Xunta.

La infraestructura se situaría en una parcela clasificada como suelo urbano industrial que cuenta con cerca de 6.000 metros cuadrados, de los cuales la estación ocuparía un área de actuación de 2.295 metros cuadrados. Según la documentación aportada por la empresa, el uso de la gasolinera es "urbanísticamente compatible", avalado por un informe municipal de viabilidad que emitió el Concello de Arteixo en agosto de 2020. El plazo de ejecución de las obras se estima en dos meses una vez se obtengan todas las licencias pertinentes.

La estación de servicio funcionaría bajo el régimen desatendido, sin personal y con sistema de autopago. Dispondría de tres surtidores multiproducto con seis posiciones de repostaje simultáneo para suministrar Gasóleo A, Gasóleo A y Gasolina Sin Plomo 95. Y, el almacenamiento se realizaría en un gran tanque enterrado de 70.000 litros de capacidad.

La empresa estima ventas anuales de dos millones de litros

La ubicación estratégica de Sabón, una zona con una densidad de tráfico pesado e industrial muy elevada, justifica las optimistas previsiones de la compañía. La memoria del proyecto estima unas ventas anuales de carburante de 2 millones de litros al año, de los cuales el 67% correspondería a gasóleo y el 33% restante a gasolina. Además, el recinto albergaría un centro de lavado con tres boxes abiertos.

Bnoil detalla que la parcela se encuentra en un entorno de carácter "antrópico", es decir, transformado por el hombre, sin vegetación relevante ni fauna significativa, y totalmente fuera de zonas naturales protegidas. El plan identifica los riesgos ambientales clásicos de estas instalaciones: ruidos, emisiones de vapores y posibles vertidos de hidrocarburos procedentes de las pistas o de los lavaderos.

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Para mitigar el impacto, la firma se compromete a implantar un estricto sistema de seguridad dotado de tanques de doble pared, tuberías de doble contención, arquetas estancas y sondas automáticas para la detección de fugas. En materia de saneamiento, se diseñará una red totalmente separativa. Las aguas pluviales limpias irán por conductos independientes, mientras que las aguas fecales y aquellas susceptibles de portar aceites y combustibles serán tratadas antes de verterse a la red pública. El proyecto incluye la instalación de dos trenes separadores de hidrocarburos independientes con capacidad para filtrar seis litros por segundo, reforzados por un programa de vigilancia ambiental que analizará de forma periódica las muestras en la arqueta general del complejo.