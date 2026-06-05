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El Betanzos de Elena Otero Chas inunda de color el Museo das Mariñas: "El arte puede ser la mejor terapia"

El museo invita a sumergirse en la obra de esta artista, que ha hecho de la Ciudad de los Caballeros su principal fuente de inspiración

Elena Otero Chas junto a alguna de sus obras en la inauguración de la muestra.

Elena Otero Chas junto a alguna de sus obras en la inauguración de la muestra. / ARUME

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A. P.

Betanzos

La obra de Elena Otero Chas tiene algo a lo que aspiran todos los artistas, un sello inconfundible. Su trazo vivo y, sobre todo, su colorido, son las dos señas distintivas de esta betanceira que ha hecho de la Ciudad de los Caballeros su principal fuente de inspiración. El Museo das Mariñas ofrece ahora la posibilidad de adentrarse por el singular universo de esta pintora autodidacta que coqueteó desde niña con los pinceles y que se entregó finalmente a esta afición tras una mudanza. "Quería decorar mi nueva vivienda y no tenía dinero, así que pensé, pues lo hago yo", cuenta risueña en la inauguración de la muestra, que podrá visitarse hasta agosto.

Ese fue el punto de partida de un viaje con paradas por distintos puntos de As Mariñas, una comarca que emerge en sus cuadros envuelta en color. "Empecé y no paré, se me fue de las manos", bromea. Y es que, para ella, la pintura es más que una afición, es medicina. "Fue una terapia durante la enfermedad de mi madre, ayuda a ver las cosas de otra manera. El arte puede ser la mejor terapia, ayuda muchísimo y además la gente va a disfrutar de lo que hiciste", reflexiona.

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La exposición que se inauguró este viernes en el Museo das Mariñas fue iniciativa del director, Ángel Arcay, y está comisariada por Claudia Quintela y Andrea Río, dos alumnas del Master en Estudios Avanzados de Museos, Archivos y Bibliotecas de la UDC, que seleccionaron una treintena de cuadros para zambullirse por este singular universo betanceiro.

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