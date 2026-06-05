Betanzos renovará los escudos de la plaza Alfonso IX: utilizará azulejos para "mejorar su conservación"

El Concello de Betanzos volverá a intervenir en los escudos de las siete capitales del antiguo Reino de Galicia de de la plaza Alfonso IX. Transcurridos más de diez años de la última restauración, realizada por el artista David Garrido, más conocido como Garone, los blasones creados en 1986 por Xosé Antón González García-Ledo vuelven a mostrar signos evidentes de deterioro. Para mejorar su conservación, el Concello ha optado ahora por cambiar la técnica y reproducir los símbolos heráldicos en azulejo.

El estudio betanceiro Río Río será el encargado de realizar los mosaicos. Según informó el Gobierno local en el último pleno a preguntas de los no adscritos, el Concello hizo el encargo hace ya meses y está previsto que los nuevos escudos se coloquen en las "próximas semanas".

Este laborioso trabajo será realizado por el colectivo artístico Río Río, un estudio creativo de cerámica, serigrafía y mosaico que abrió sus puertas en 2024 en Rúa Marina 37 y que compagina este tipo de trabajos por encargo con la realización de cursos.

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Unos escudos con "valor didáctico y simbólico"

Los escudos que adornan e l muro que separa la N-VI de la plaza Alfonso IX representan a Lugo, Mondoñedo, Santiago, Betanzos, A Coruña, Ourense y Tui y recuerdan que la Ciudad de los Caballeros fue una de las siete capitales del antiguo Reino de Galicia. Su mal estado de conservación ha sido motivo recurrente de debate durante años por su valor "didáctico" y "simbólico" y como recordatorio de ese "pasado esplendoroso" del municipio brigantino.