Betanzos da el primer paso para la venta forzosa del edificio en ruinas de la Praza da Constitución
El Concello demolió parcialmente el inmueble en 2019 para cumplir una sentencia y abre ahora el proceso para enajenarlo por el "incumplimiento prolongado y reiterado" de los propietarios
El Concello de Betanzos ha dado el primer paso para sacar a la venta de forma forzosa el edificio de la Praza da Constitución número 2 que demolió parcialmente en 2019 con el objetivo de cumplir de forma subsidiaria una sentencia judicial "ante el incumplimiento persistente de los propietarios". Este inmueble, ubicado a solo unos metros de la Casa Consistorial, permanece desde entonces cubierto con una lona que reproduce la fachada original en un intento de minimizar el impacto de la ruina en la principal plaza del casco histórico.
Tras años sin avances en su recuperación, el Concello ha acordado en Junta de Gobierno local declarar formalmente el "incumplimiento de las obligaciones relativas a la edificación, conservación y rehabilitación" del edificio. El Ejecutivo municipal ha dado el paso tras solicitar un informe al departamento de Urbanismo que concluye que la edificación solo conserva parte de la fachada principal en planta baja y primera y algunos elementos estructurales horizontales "en un estado de conservación muy deficiente". Dado el tiempo transcurrido sin que los titulares hayan tomado medidas para revertir esta situación, el arquitecto municipal considera procedente decretar que han incumplido los deberes que impone la Lei de Rehabilitación e Rexeneración Urbana de Galicia, lo que habilita al Concello para su expropiación o venta forzosa.
El Ayuntamiento se inclina en este caso por la venta forzosa para poder recuperar los fondos que invirtió en su demolición parcial: 37.455 euros. En su dictamen, el Gobierno local advierte de que siete años después de su derribo parcial, este edificio sigue en "un estado de esqueleto inacabado", lo que supone un "incumplimiento prolongado y reiterado" que vulnera "gravemente" la ley e "impide dar cumplimiento a la función social de la propiedad". Su venta, añade, se presenta "como el sistema de actuación más adecuado y proporcionado para recuperar el importe adelantado por la Administración, evitar el deterioro progresivo del inmueble y permitir que un tercero complete las obras necesarias, restableciendo la legalidad urbanística y el interés público". El acuerdo todavía no es firme y los propietarios tienen aún derecho a presentar alegaciones.
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