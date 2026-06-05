Cambre exige a la Diputación restringir el tráfico pesado en la calle Estación

El Concello de Cambre ha trasladado a la Diputación da Coruña una propuesta de la Policía Local para prohibir el paso de vehículos pesados de más de 10 toneladas y 10 metros de longitud en la carretera de la Estación (DP-1702).

El informe técnico advierte de que existe un tramo de un kilómetro especialmente estrecho, sin línea divisoria en la calzada y con árboles pegados al asfalto, lo que dificulta seriamente el cruce de camiones de gran tamaño. La restricción no afectaría ni al transporte escolar ni al autobús público regular. Como alternativa, se plantea desviar este tráfico a través de la AC-214 y la AC-213.

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La alcaldesa, Diana Piñeiro, ha destacado este plan técnico para mejorar la seguridad vial de la zona. Al ser una vía provincial, la Diputación deberá evaluar ahora su viabilidad.