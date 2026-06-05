Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Los estudiantes, tras la PAU: "Juegan con nuestro futuro"Desembarco de SAIC en FerrolResultados de Estrella GaliciaLos fichajes del Dépor: un extremo derecho, la prioridadFiscalía de A Coruña contra el cobro del equipaje de manoSan Juan estrena parcelas piloto en las playasRestricciones y multas este San Juan
instagramlinkedin

Cambre exige a la Diputación restringir el tráfico pesado en la calle Estación

Como alternativa, se plantea desviar este tráfico a través de la AC-214 y la AC-213

Vista de la Calle A Estación de Cambre.

Vista de la Calle A Estación de Cambre. / LOC

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

RAC

Cambre

El Concello de Cambre ha trasladado a la Diputación da Coruña una propuesta de la Policía Local para prohibir el paso de vehículos pesados de más de 10 toneladas y 10 metros de longitud en la carretera de la Estación (DP-1702).

El informe técnico advierte de que existe un tramo de un kilómetro especialmente estrecho, sin línea divisoria en la calzada y con árboles pegados al asfalto, lo que dificulta seriamente el cruce de camiones de gran tamaño. La restricción no afectaría ni al transporte escolar ni al autobús público regular. Como alternativa, se plantea desviar este tráfico a través de la AC-214 y la AC-213.

Noticias relacionadas

La alcaldesa, Diana Piñeiro, ha destacado este plan técnico para mejorar la seguridad vial de la zona. Al ser una vía provincial, la Diputación deberá evaluar ahora su viabilidad.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La histórica panadería de Arteixo que sigue haciendo el pan como hace un siglo: 'De pequeño me dormía en los sacos de harina
  2. Cerceda nota el tirón de la Vía Verde con 18.000 usuarios en 2025: 'En el bar pasamos de vender dos menús diarios a 40 en menos de un año
  3. Marcos López, mejor instalador joven en la provincia de A Coruña: “Quiero ser electricista porque hay mucho futuro, tener una carrera ya no te asegura nada”
  4. La terraza de Oleiros para ver el atardecer en primera línea: 8 grifos de cerveza y burgers con un pan 'espectacular
  5. Al rescate del antiguo jardín y el bosque del pazo de Baldomir: 'Es una península anclada a otro tiempo
  6. Oleiros abre el plazo para apuntarse a la cooperativa de la promoción Xardíns da Rabadeira
  7. Luz verde a la rehabilitación de Oseiro y Sol y Mar: la Xunta aprueba las ayudas para reformar más de 700 viviendas en Arteixo
  8. Morás suma músculo industrial en Arteixo con un nuevo centro logístico de casi un millón de euros

Baldo Ramos y Sara Plaza, ganadores del 29º Premio de Poesía Concello de Carral

Baldo Ramos y Sara Plaza, ganadores del 29º Premio de Poesía Concello de Carral

El pan de Carral, protagonista de la primera ruta 'Entre migas e tostas'

El pan de Carral, protagonista de la primera ruta 'Entre migas e tostas'

Ballenoil reactiva su proyecto para construir una gasolinera en el polígono de Sabón tras los informes negativos de la Xunta

Ballenoil reactiva su proyecto para construir una gasolinera en el polígono de Sabón tras los informes negativos de la Xunta

La Diputación destina 78.000 euros de ayudas a los clubs deportivos de Culleredo

La Diputación destina 78.000 euros de ayudas a los clubs deportivos de Culleredo

El Betanzos de Elena Otero Chas inunda de color el Museo das Mariñas: "El arte puede ser la mejor terapia"

El Betanzos de Elena Otero Chas inunda de color el Museo das Mariñas: "El arte puede ser la mejor terapia"

Cambre exige a la Diputación restringir el tráfico pesado en la calle Estación

Arteixo inicia las obras de rehabilitación del complejo deportivo Montegolf

Arteixo inicia las obras de rehabilitación del complejo deportivo Montegolf

Betanzos da el primer paso para la venta forzosa del edificio en ruinas de la Praza da Constitución

Tracking Pixel Contents