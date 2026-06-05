Cambre exige a la Diputación restringir el tráfico pesado en la calle Estación
Como alternativa, se plantea desviar este tráfico a través de la AC-214 y la AC-213
El Concello de Cambre ha trasladado a la Diputación da Coruña una propuesta de la Policía Local para prohibir el paso de vehículos pesados de más de 10 toneladas y 10 metros de longitud en la carretera de la Estación (DP-1702).
El informe técnico advierte de que existe un tramo de un kilómetro especialmente estrecho, sin línea divisoria en la calzada y con árboles pegados al asfalto, lo que dificulta seriamente el cruce de camiones de gran tamaño. La restricción no afectaría ni al transporte escolar ni al autobús público regular. Como alternativa, se plantea desviar este tráfico a través de la AC-214 y la AC-213.
La alcaldesa, Diana Piñeiro, ha destacado este plan técnico para mejorar la seguridad vial de la zona. Al ser una vía provincial, la Diputación deberá evaluar ahora su viabilidad.
- La histórica panadería de Arteixo que sigue haciendo el pan como hace un siglo: 'De pequeño me dormía en los sacos de harina
- Cerceda nota el tirón de la Vía Verde con 18.000 usuarios en 2025: 'En el bar pasamos de vender dos menús diarios a 40 en menos de un año
- Marcos López, mejor instalador joven en la provincia de A Coruña: “Quiero ser electricista porque hay mucho futuro, tener una carrera ya no te asegura nada”
- La terraza de Oleiros para ver el atardecer en primera línea: 8 grifos de cerveza y burgers con un pan 'espectacular
- Al rescate del antiguo jardín y el bosque del pazo de Baldomir: 'Es una península anclada a otro tiempo
- Oleiros abre el plazo para apuntarse a la cooperativa de la promoción Xardíns da Rabadeira
- Luz verde a la rehabilitación de Oseiro y Sol y Mar: la Xunta aprueba las ayudas para reformar más de 700 viviendas en Arteixo
- Morás suma músculo industrial en Arteixo con un nuevo centro logístico de casi un millón de euros