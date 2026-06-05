El Concello abre expediente para demoler varias ruinas en el entorno del nuevo paseo de la ría

El Concello de Oleiros ha abierto expediente para demoler varias antiguas edificaciones en ruinas situadas en el entorno del nuevo paseo de la ría que permitirán ir desde Santa Cristina a Cambre. El alcalde, Ángel García Seoane, anunció este viernes que el Ayuntamiento ha iniciado ya los trámites para derribar esas "ruinas asquerosas" que afean desde hace años la zona y que resultan ahora especialmente visibles, tras los trabajos del tramo entre la urbanización O Paraíso y O Seixo.

El regidor avanzó también que, según la información trasladada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, la parte que corresponde a Oleiros de este nuevo paseo estará finalizada en torno al 18 de julio: "Va a ser una maravilla. Los vecinos de O Graxal y Seixo, que estaban aislados y tenían que salir por la Nacional VI, tendrán ahora un paseo precioso por la ría. Estoy pensando en hacer un llamamiento a los vecinos del fondo de la ría para que cuando se inaugure salgan todos de casa en bañador, de casa a Santa Cristina en bañador", bromeo el regidor en una entrevista radiofónica.

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El Gobierno espera que el nuevo paseo hasta Cambre esté totalmente finalizado a finales de agosto o principios de septiembre, según avanzó el subdelegado del Gobierno, Julio Abalde, en el arranque de las obras.