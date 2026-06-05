La Diputación destina 78.000 euros de ayudas a los clubs deportivos de Culleredo

Los clubes deportivos de Culleredo recibiránun total de 78.656 euros a través de los programas de subvenciones de la Diputación de A Coruña para la promoción del deporte. Las ayudas provinciales benefician a todas las entidades locales que presentaron su solicitud, abarcando desde disciplinas como baloncesto, fútbol o atletismo, hasta el motor, la natación sincronizada y la lucha.

El Club Baloncesto Culleredo lidera los fondos de la convocatoria nacional con 27.761 euros, seguido de Gallaecia Raid, Yacar Racing y Culleredo Karting Team (5.761 euros cada uno), y No Sport Limit (4.480 euros). En el ámbito autonómico y local, el Sporting Burgo, Portazgo SD, UDJ Almeiras, Olímpico de Rutis y Club Natación Culleredo reciben 4.500 euros cada uno, mientras que el Aguamarina Sincro obtiene 3.752 euros y el Club Joker Grappling recibe 2.880 euros.

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Esta cuantía se une a los 200.000 euros concedidos por el Ayuntamiento, cuyo alcalde, José Ramón Rioboo, avanza ya una nueva convocatoria local para este año.