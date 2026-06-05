La empresa pública Aquaoleiros reflota con la subida de las tarifas

La cuenta general de 2025, a exposición pública, constata una mejoría en Aquaoleiros, la empresa pública creada en 2022 para gestionar el servicio de abastecimiento y saneamiento. Tras cerrar los últimos años con deudas, esta compañía ha reconducido su situación financiera tras la subida de tasas recomendada por los auditores. Al menos, así lo recoge la memoria del Concello oleirense, que ve también enmendados los incumplimientos en materia de contratación de los primeros años.

A pesar de la mejoría, el interventor municipal ve preciso proseguir "en la línea de reducción de costes", especialmente por la compra de agua.

La empresa pública inició su andadura hace cuatro años con una aportación inicial de 300.000 euros y aprobó el pasado año una ampliación de capital de 5 millones íntegramente financiada con fondos municipales y que responde al objetivo principal de reforzar y ampliar la red y modernizar las aplicaciones informáticas y sistemas de gestión.

Gastos por encima del límite estatal

Intervención destaca que la situación financiera "es positiva" y llama la atención sobre los altos niveles de ejecución del presupuesto de gastos y el cumplimiento de la regla de estabilidad. Con todo, advierte de que el gasto supera el límite previsto por el Estado, aunque el Concello tiene excedentes de tesorería "que permiten soportar" el desembolso por encima del límte legal.

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El funcionario recomienda aún así medidas para dotar de estabilidad al personal.